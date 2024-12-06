Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Pebulu Tangkis Indonesia Terbaik Versi Legenda Denmark Mathias Boe, Nomor 1 Baru Mau Pensiun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |04:35 WIB
2 Pebulu Tangkis Indonesia Terbaik Versi Legenda Denmark Mathias Boe, Nomor 1 Baru Mau Pensiun
Mathias Boe menganggap Tony Gunawan (depan) sebagai salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia (Foto: Instagram/@mathias.boe)
BERIKUT dua pebulu tangkis Indonesia terbaik versi legenda Denmark Mathias Boe. Salah satunya baru akan pensiun dalam waktu dekat.

Boe tentu cukup mengenal pebulu tangkis-pebulu tangkis dunia juga Indonesia. Sebab, ia sering berjumpa langsung di lapangan baik sebagai musuh mau pun saat memantau lawan.

Mathias Boe

Tidak heran bila pelatih ganda putra India itu menuturkan dua pemain terbaik Indonesia versinya. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pebulu Tangkis Indonesia Terbaik Versi Legenda Denmark Mathias Boe

2. Tony Gunawan (Indonesia/Amerika Serikat)

Tony Gunawan

Boe mengaku pemain satu ini sebagai panutannya dalam berkarier. Sebab, Tony dinilainya punya kualtias di atas rata-rata untuk pemain tunggal putra.

Pria berusia 44 tahun itu mengaku terhomat bisa bermain satu lapangan dengan sang idola di liga bulu tangkis Denmark. Wajar bila kemudian Tony disebutnya sebagai salah satu yang terbaik.

Halaman:
1 2
