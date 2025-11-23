Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Final Australia Open 2025: Ada All Indonesian Final di 2 Sektor, Putri KW vs An Se Young!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |06:50 WIB
Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Final Australia Open 2025: Ada All Indonesian Final di 2 Sektor, Putri KW vs An Se Young!
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung wakil Indonesian di final Australia Open 2025 akan diulas dalam artikel ini. Dua gelar sudah dipastikan jadi milik Indonesia karena terciptanya all Indonesian final di 2 sektor sekaligus.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi, Australia Open 2025, sudah mencapai babak final hari ini. Indonesia yang tampil gacor punya 6 wakil di partai puncak ini.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (Foto: X/@INABadminton)

1. Ada 2 All Indonesian Finals

Di Australia Open 2025, dua all Indonesian final tercipta. Tepatnya, hal itu terjadi di sektor ganda putra dan ganda putri.

Ganda putri pun akan tampil lebih dahulu dengan mempertemukan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari vs Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Ini akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan karena keduanya memang baru diduetkan.

Kemudian, di ganda putra, ada duel seru Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Ini juga akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan. Menarik menantikan duel senior-junior di pelatnas PBSI ini.

2. Putri KW vs An Se Young

Putri KW berjuang lolos ke final BWF World Championships 2025 PBSI

Selain 2 all Indonesian final, Indonesia punya wakil juga di sektor tunggal putri, yakni Putri Kusuma Wardani. Dia dinanti lawan berat di final Australia Open 2025, yakni ratu bulu tangkis dunia, An Se Young.

Putri KW pun perlu persiapkan diri sebaik mungkin karena dirinya kalah telak secara rekor pertemuan melawan An Se Young. Dari 6 kali pertemuan yang sudah terjadi, Putri selalu kalah.

Pertemuan terakhir terjadi di semifinal Piala Sudirman 2025. Putri KW menyerah 2 gim langsung dengan skor 18-21 dan 12-21.

 

Halaman:
1 2
