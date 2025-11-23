Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Link Live Streaming Race F1 GP Las Vegas 2025: Max Verstappen Kalahkan Lando Norris?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |02:06 WIB
Link Live Streaming Race F1 GP Las Vegas 2025: Max Verstappen Kalahkan Lando Norris?
Simak link live streaming race F1 GP Las Vegas 2025 di akhir artikel ini (Foto: F1)
A
A
A

LAS VEGAS – Link live streaming race F1 GP Las Vegas 2025 ada di akhir artikel. Akankah Max Verstappen mengalahkan Lando Norris?

Seri ke-22 F1 2025 itu akan digelar di Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Minggu (23/11/2025) pukul 11.00 WIB. Balapan dijadwalkan berlangsung selama 50 putaran.

1. Baris Depan

Charles Leclerc gagal finis di F1 GP Brasil 2025 usai senggolan (Foto: X/@F1)

Pada sesi kualifikasi, Norris berhasil merebut pole position. Ia unggul hingga 0,3 detik dari Verstappen yang akan menemaninya di baris terdepan.

Sesi penentuan posisi start itu berlangsung cukup kacau akibat guyuran hujan. Grip yang rendah serta kondisi trek yang dingin, membuat para pembalap kesulitan mengendalikan mobil.

Oscar Piastri misalnya, harus puas start dari urutan lima. Ia dalam posisi terjepit lantaran harus sesegera mungkin menutup selisih poin dengan sang rekan setim Norris yang ada di puncak klasemen F1 2025.

Norris sudah mengoleksi 390 poin dari 21 seri, unggul 24 angka atas Piastri di posisi dua. Maka dari itu, pembalap asal Australia tersebut wajib menang atau paling tidak finis kedua agar jaraknya tak semakin melebar.

 

