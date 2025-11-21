Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen Usai Berjuang 3 Gim

Alwi Farhan harus menghentikan langkahnya di perempatfinal Australia Open 2025 Super 500 (Foto: PBSI)

SYDNEY – Alwi Farhan harus menghentikan langkahnya di perempatfinal Australia Open 2025 Super 500. Ia takluk dari Chou Tien Chen meski sudah berjuang hingga 3 gim dengan skor 21-13, 21-23, dan 16-21.

Bermain di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Jumat (21/11/2025) pagi WIB, Alwi langsung kerepotan dengan permainan cepat Chou di awal laga. Jagoan Taiwan itu bermain dengan pukulan menyilang dan smash keras.

Meski demikian, Alwi sesekali mencuri poin dari permainan efektifnya. Mendekati jeda interval, ia terus membayangi pebulu tangkis ranking 9 dunia itu.

Pada jeda interval gim pertama, Alwi berhasil membalikkan keadaan dan unggul 11-10. Setelah rehat, permainannya semakin matang.

Tunggal putra Indonesia itu berhasil mengunci kemenangan atas Chou pada gim pertama dengan skor 21-13. Memasuki gim kedua, Alwi kembali kejar-kejaran poin.

Permainan cepat serta smash akurat terus dilancarkan oleh tunggal putra Taiwan itu. Namun, Alwi tetap pada momentum terbaiknya.