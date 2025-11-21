Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen Usai Berjuang 3 Gim

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |09:48 WIB
Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen Usai Berjuang 3 Gim
Alwi Farhan harus menghentikan langkahnya di perempatfinal Australia Open 2025 Super 500 (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Alwi Farhan harus menghentikan langkahnya di perempatfinal Australia Open 2025 Super 500. Ia takluk dari Chou Tien Chen meski sudah berjuang hingga 3 gim dengan skor 21-13, 21-23, dan 16-21.

Bermain di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Jumat (21/11/2025) pagi WIB, Alwi langsung kerepotan dengan permainan cepat Chou di awal laga. Jagoan Taiwan itu bermain dengan pukulan menyilang dan smash keras. 

Chou Tien Chen. Humas PP PBSI

Meski demikian, Alwi sesekali mencuri poin dari permainan efektifnya. Mendekati jeda interval, ia terus membayangi pebulu tangkis ranking 9 dunia itu. 

Pada jeda interval gim pertama, Alwi berhasil membalikkan keadaan dan unggul 11-10. Setelah rehat, permainannya semakin matang. 

Tunggal putra Indonesia itu berhasil mengunci kemenangan atas Chou pada gim pertama dengan skor 21-13. Memasuki gim kedua, Alwi kembali kejar-kejaran poin.

Permainan cepat serta smash akurat terus dilancarkan oleh tunggal putra Taiwan itu. Namun, Alwi tetap pada momentum terbaiknya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3184920/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-5Pd3_large.jpg
Perempatfinal Australia Open 2025: Jafar/Felisha Siapkan Strategi Terbaik demi Tiket ke BWF World Tour Finals
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184885/apriyani_rahayu_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-Nvsn_large.jpg
Perang Saudara di Perempatfinal Australia Open 2025, Begini Reaksi Apriyani/Fadia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184820/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-Jery_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Gacor, Jafar/Felisha dan Rachel/Febi Kompak Tembus Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184808/apriyani_rahayu_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-HFsb_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Beda Nasib Apriyani/Fadia dan Adnan/Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184780/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-uFmL_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Sikat Wakil Malaysia, Raymond/Nikolaus Susul Fajar/Fikri ke Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184749/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-ZtJV_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Pulangkan Ganda Taiwan, Sabar/Reza Maju ke Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement