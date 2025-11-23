Hasil Final Australia Open 2025: Kalah dari Andalan Malaysia, Jafar/Felisha Gagal Juara

HASIL final Australia Open 2025 menarik diulas. Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, gagal merebut gelar juara.

Jafar/Felisha kalah dari wakil Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei. Main di State Sports Centre, Minggu (23/11/2025) siang WIB, Jafar/Felisha kalah 2 gim langsung dengan skor 16-21 dan 11-21.

Jalannya Pertandingan

Jafar/Felisha mendapat perlawanan cukup ketat dari Chen/Toh di gim pertama. Hal itu membuat mereka mudah kehilangan poin.

Jafar/Felisha pun harus tertinggal 2-4 atas lawan di awal laga. Mereka pun terus memberikan permainan agresif agar mengejar ketertinggalan dari Chen/Toh.

Chen/Toh tampak begitu tenang meladeni permainan Jafar/Felisha. Mereka pun terus pertahankan keunggulan menjadi 10-6 atas Jafar/Felisha.

Jafar/Felisha akhirnya takluk dari Chen/Toh di gim pertama. Mereka harus akui keunggulan Chen/Toh dengan kekalahan 16-21.