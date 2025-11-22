Fajar/Fikri Girang Tembus Final Australia Open Sekaligus Lolos BWF World Tour Finals 2025

SYDNEY – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri girang bukan main usai menembus final Australia Open 2025. Apalagi, keberhasilan itu sekaligus membawa mereka ke BWF World Tour Finals 2025.

Fajar/Fikri lolos ke final usai menang atas rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-16, dalam babak semifinal. Laga itu berlangsung di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia pada Sabtu (22/11/2025) siang WIB.

1. Syukur

Kemenangan itu disyukuri Fajar. Ia tidak menyangka bisa langsung lolos ke BWF World Tour Finals 2025 bersama Fikri lantaran baru dipasangkan pada Juli 2025.

"Alhamdulillah bisa ke final dan lolos ke World Tour Finals. Tidak pernah ada target saat memulai pasangan dengan Fikri," kata Fajar dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Sabtu (22/11/2025).

"Ini terasa sangat luar biasa, kami hanya mencoba yang terbaik di setiap pertandingan," sambung pria asal Bandung itu.

2. Tidak Mudah

Sementara itu, Fikri mengatakan memang tidak mudah mengalahkan Sabar/Reza. Ia menilai lawan tampil cukup apik. Tapi, pada akhirnya, kemenangan ada di pihaknya.

"Sabar/Reza bermain sangat baik hari ini. Di gim pertama mereka memang selalu tertekan oleh serangan kami,” kata Fikri.