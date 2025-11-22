Hasil Lengkap Semifinal Australia Open 2025: Indonesia Resmi Amankan 2 Gelar, Masih Bisa Bertambah!

Simak hasil lengkap semifinal Australia Open 2025 di mana ganda putri bisa memberikan satu gelar (Foto: PBSI)

SYDNEY – Hasil lengkap semifinal Australia Open 2025 sudah diketahui. Indonesia resmi mengamankan dua gelar dari ganda putra dan ganda putri!

Rangkaian semifinal Australia Open 2025 Super 500 digelar di Sydney Olympic Park, Sydney, Sabtu (22/11/2025) pagi hingga sore WIB. Sebanyak tujuh wakil Indonesia turun gelanggang.

1. Ganda Putri

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (Foto: X/@INABadminton)

Dua wakil ganda putri tampil duluan yakni Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Kebetulan, keduanya sama-sama melaju ke final!

Rachel/Febi menyisihkan Francesca Corbett/Jennie Gai 21-18 dan 21-19. Sementara, Febriana/Meilysa memulangkan Ririna Hiramoto/Kokona Ishikawa 19-21, 21-11, dan 21-12.

Keberhasilan serupa terjadi di ganda putra. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri memenangi duel senegara melawan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-16.

Penampilan impresif ditunjukkan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Keduanya sukses menyingkirkan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-15 dan 21-15. Alhasil, All Indonesian Final tersaji!

2. Dua Gelar Menyusul?

Lalu, ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menyusul ke partai puncak. Mereka menaklukkan Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat 19-21, 21-13, dan 21-14.

Terakhir, ada Putri Kusuma Wardani (Putri KW) yang mengalahkan Michelle Li 17-21, 21-16, dan 21-18. Dengan begitu, dua gelar sudah di tangan Indonesia dan bisa datang lagi dari ganda campuran serta tunggal putri.