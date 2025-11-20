Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia

NAPYIDAW – Popularitas atlet bulu tangkis tunggal putri Myanmar, Thet Htar Thuzar, di kalangan pencinta bulu tangkis Indonesia terbilang unik. Selain dikenal sebagai salah satu atlet terbaik dari negaranya, Thuzar berhasil mencuri perhatian dan memiliki basis penggemar yang besar di Tanah Air berkat kecantikan dan pesonanya.

1. Viral sejak Olimpiade

Popularitas Thet Htar Thuzar, yang lahir pada 15 Maret 1999, melonjak drastis di Indonesia sejak penampilannya di Olimpiade Tokyo 2020. Thuzar bahkan mengakui bahwa ia sering menerima pesan langsung (DM) di Instagram dari para penggemar Indonesia.

Alih-alih merasa terganggu, ia justru merasa senang dengan banjirnya pesan tersebut karena sebagian besar isinya adalah dukungan positif. Pengakuan ini ia sampaikan saat tampil di Indonesia Open 2024 pada Januari tahun lalu.

Thuzar merupakan atlet bulu tangkis pertama Myanmar yang berpartisipasi dalam ajang Olimpiade, sebuah fakta yang sudah membuatnya bangga. Hebatnya lagi, meski perjalanannya dihentikan oleh tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, popularitas Thuzar di Indonesia tidak menurun. Ia justru semakin dikenal sejak momen tersebut.

2. Perjuangan Berat di Balik Panggung Olimpiade

Thet Htar Thuzar

Perjalanan Thuzar menuju Olimpiade Tokyo 2020 adalah sebuah kisah perjuangan yang tidak mudah. Ia mengungkapkan bahwa ia menghadapi kesulitan besar dalam berlatih menjelang turnamen.

"Saya tak bisa berlatih di lapangan selama di Myanmar. Saya tak bisa ke stadion selama dua minggu terakhir. Saya hanya berlatih di kamar sendiri,” kenang Thuzar.