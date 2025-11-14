Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Penonton Terkejut, Kapal Feri Putar Film Dewasa Usai Nonton Balapan F1 GP Meksiko 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |00:01 WIB
Penonton Terkejut, Kapal Feri Putar Film Dewasa Usai Nonton Balapan F1 GP Meksiko 2025
Penghuni podium F1 GP Meksiko 2025. (Foto: Instagram/f1)
A
A
A

DIEPPE – Penggemar Formula 1 (F1) yang sedang dalam perjalanan pulang dari Dieppe, Prancis, menuju Newhaven, Inggris, mengalami momen memalukan sekaligus mengejutkan setelah "film dewasa" secara tidak sengaja tertayang di televisi lounge kapal feri. Insiden ini terjadi tak lama setelah siaran F1 GP Meksiko 2025 selesai, pada Minggu, 26 Oktober 2025 lalu.

Kapal feri milik perusahaan DFDS yang dijadwalkan berangkat pukul 4 sore mengalami penundaan keberangkatan akibat masalah teknis. Untuk menghibur penumpang, siaran langsung F1 GP Meksiko 2025 diputuskan untuk ditayangkan di televisi lounge. Namun, apa yang terjadi setelah balapan usai justru menimbulkan kekacauan.

1. Kesaksian Penumpang

Insiden tersebut terjadi di area recliner lounge, di mana banyak keluarga dan anak-anak berkumpul. Salah seorang penumpang yang enggan disebutkan namanya memberikan kesaksian kepada media Inggris, The Argus, menggambarkan kepanikan yang terjadi.

"Saya pergi ke resepsionis utama untuk mengurus perubahan status penumpang, ketika tiba-tiba anak-anak berlarian keluar dari area lounge sambil berteriak," ujar penumpang tersebut, dikutip dari Crash, Jumat (13/11/2025).

Orangtua yang menyusul keluar kemudian meminta staf feri segera mematikan televisi, menegaskan ada film dewasa yang ditayangkan di TV. Meskipun penumpang tersebut tidak melihat visualnya, ia mengonfirmasi audio film tersebut terdengar jelas.

Lando Norris
Lando Norris

Suasana semakin tegang lantaran beberapa orangtua harus segera menjelaskan kepada anak-anak mereka bahwa tidak semua orang dewasa melakukan hal itu. Penumpang tersebut menyimpulkan, situasinya saat itu cukup gila. Itu benar-benar kekacauan. Televisi akhirnya berhasil dimatikan oleh salah satu anggota staf.

2. Permintaan Maaf DFDS

Menanggapi insiden yang menimbulkan kegaduhan tersebut, perusahaan feri DFDS segera menyampaikan permintaan maaf. Seorang juru bicara DFDS menjelaskan pemutaran film dewasa tersebut murni merupakan kesalahan yang tidak disengaja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/37/3183930/oscar_piastri-cboL_large.jpg
Oscar Piastri Disarankan Cabut dari McLaren jika Gagal Juarai F1 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183343/max_verstappen-Tg4d_large.jpg
Red Bull Racing Umumkan Tanggal Peluncuran F1 2026: Sambut Era Baru Bersama Ford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182670/scuderia_ferrari_kecewa_berat_charles_leclerc_dan_lewis_hamilton_gagal_menyelesaikan_balapan_f1_gp_brasil_2025-3QXV_large.jpg
Ferrari Kecewa Berat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton Gagal Finis di F1 GP Brasil 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/37/3182460/max_verstappen_mengaku_akan_mengejar_mimpinya_jadi_pembalap_motogp_jika_gagal_menembus_f1-qHAz_large.jpg
Max Verstappen Ngaku Bakal Jadi Pembalap MotoGP jika Gagal Tembus F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/37/3182233/terjangan_badai_tropis_mengancam_pelaksanaan_f1_gp_brasil_2025-ef7u_large.jpg
Badai Tropis Ancam Sprint Race dan Kualifikasi F1 GP Brasil 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/37/3181871/lewis_hamilton-IbLg_large.jpg
Dikritik Gara-Gara Gagal Bersinar di Ferrari, Lewis Hamilton Bilang Begini
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement