Penonton Terkejut, Kapal Feri Putar Film Dewasa Usai Nonton Balapan F1 GP Meksiko 2025

DIEPPE – Penggemar Formula 1 (F1) yang sedang dalam perjalanan pulang dari Dieppe, Prancis, menuju Newhaven, Inggris, mengalami momen memalukan sekaligus mengejutkan setelah "film dewasa" secara tidak sengaja tertayang di televisi lounge kapal feri. Insiden ini terjadi tak lama setelah siaran F1 GP Meksiko 2025 selesai, pada Minggu, 26 Oktober 2025 lalu.

Kapal feri milik perusahaan DFDS yang dijadwalkan berangkat pukul 4 sore mengalami penundaan keberangkatan akibat masalah teknis. Untuk menghibur penumpang, siaran langsung F1 GP Meksiko 2025 diputuskan untuk ditayangkan di televisi lounge. Namun, apa yang terjadi setelah balapan usai justru menimbulkan kekacauan.

1. Kesaksian Penumpang

Insiden tersebut terjadi di area recliner lounge, di mana banyak keluarga dan anak-anak berkumpul. Salah seorang penumpang yang enggan disebutkan namanya memberikan kesaksian kepada media Inggris, The Argus, menggambarkan kepanikan yang terjadi.

"Saya pergi ke resepsionis utama untuk mengurus perubahan status penumpang, ketika tiba-tiba anak-anak berlarian keluar dari area lounge sambil berteriak," ujar penumpang tersebut, dikutip dari Crash, Jumat (13/11/2025).

Orangtua yang menyusul keluar kemudian meminta staf feri segera mematikan televisi, menegaskan ada film dewasa yang ditayangkan di TV. Meskipun penumpang tersebut tidak melihat visualnya, ia mengonfirmasi audio film tersebut terdengar jelas.

Suasana semakin tegang lantaran beberapa orangtua harus segera menjelaskan kepada anak-anak mereka bahwa tidak semua orang dewasa melakukan hal itu. Penumpang tersebut menyimpulkan, situasinya saat itu cukup gila. Itu benar-benar kekacauan. Televisi akhirnya berhasil dimatikan oleh salah satu anggota staf.

2. Permintaan Maaf DFDS

Menanggapi insiden yang menimbulkan kegaduhan tersebut, perusahaan feri DFDS segera menyampaikan permintaan maaf. Seorang juru bicara DFDS menjelaskan pemutaran film dewasa tersebut murni merupakan kesalahan yang tidak disengaja.