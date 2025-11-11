Ferrari Kecewa Berat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton Gagal Finis di F1 GP Brasil 2025

SAO PAULO – Scuderia Ferrari kecewa berat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton gagal menyelesaikan balapan F1 GP Brasil 2025, Senin 10 November dini hari WIB. Apalagi, hasil ini memengaruhi peluang mereka di klasemen konstruktor.

1. Mimpi Buruk

Charles Leclerc gagal finis di F1 GP Brasil 2025 usai senggolan (Foto: X/@F1)

F1 GP Brasil 2025 di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, berubah jadi mimpi buruk buat Ferrari. Leclerc, yang start dari posisi tiga, harus gagal finis setelah bersenggolan dengan Kimi Antonelli dan Oscar Piastri, di awal lap keenam.

Sementara, Hamilton sejak awal sudah bermasalah dengan mobilnya usai tabrakan dengan Carlos Sainz Jr dan Franco Colapinto. Ia pun harus mengakhiri balapan di putaran 37 dari 71.

Kepala Tim Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia mencoba untuk mencari sisi positif dari pekan balapan di Interlagos -nama lain dari Autodromo Jose Carlos Pace.

“Setelah sore seperti ini, Anda harus melihat apa sisi positifnya. Saya punya perasaan, Charles bisa bertarung untuk kemenangan atau setidaknya meraih podium,” keluh Vasseur, dikutip dari laman resmi Ferrari, Selasa (11/11/2025).