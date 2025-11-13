Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI Sekaligus Pelatihnya!

Simak kisah pebulu tangkis supercantik berdarah Indonesia Lianne Tan yang ternyata menikah dengan mantan pemain Pelatnas PBSI! (Foto: Instagram/@liannetan20)

KISAH Lianne Tan menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis supercantik berdarah Indonesia itu menikah dengan mantan pemain Pelatnas PBSI yang juga pelatihnya.

Lianne Tan mencuri perhatian pada Olimpiade Tokyo 2020 ketika berjumpa Gregoria Mariska Tunjung di fase grup. Terungkap kemudian, pemain berpaspor Belgia itu ternyata punya darah keturunan Indonesia.

1. Ayahnya dari Indonesia

Ayahnya, Henk Tan, ternyata warga negara Indonesia (WNI) yang kini menetap di Belgia. Sementara, ibunya adalah warga negara tersebut.

Wajar Lianne cukup fasih berbicara Bahasa Indonesia. Itu pula yang mencuri perhatian ketika interval pertandingan melawan Gregoria, saat ia berdiskusi dengan pelatihnya.

Ya, sang pelatih, Indra Bagus Ade Chandra, berasal dari Indonesia. Lianne terlihat fasih berbicara untuk meminta arahan.

Yang menarik, mereka ternyata sepasang suami istri! Lianne Tan dan Indra Bagus terlibat cinta lokasi hingga menikah gara-gara kecintaan di dunia bulu tangkis.