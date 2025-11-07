Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kemenpora dan PBSI Berubah Pikiran Lihat Malaysia-Thailand Kirim Kekuatan Terbaik ke SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |10:14 WIB
Kemenpora dan PBSI Berubah Pikiran Lihat Malaysia-Thailand Kirim Kekuatan Terbaik ke SEA Games 2025
Kemenpora RI dan PBSI berubah pikiran setelah melihat Kontingen Malaysia serta Kontingen Thailand mengirim kekuatan terbaik ke SEA Games 2025 (Foto: X/@INABadminton)
JAKARTA – Kemenpora RI dan PBSI berubah pikiran setelah melihat Kontingen Malaysia serta Kontingen Thailand mengirim kekuatan terbaik ke SEA Games 2025. Komposisi skuad Kontingen Indonesia di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis akan diubah!

PP PBSI telah mengumumkan komposisi skuad Indonesia untuk SEA Games 2025. Mayoritas pemain yang diturunkan adalah nama-nama baru dan masih muda.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Bahkan, pemain yang baru naik level dari junior masuk dalam komposisi skuad untuk SEA Games 2025 seperti Moh Zaki Ubaidillah, Prahdiska Bagas Shujiwo, hingga Thalita Ramadhani Wiryawan. Lalu ada pemain-pemain muda yang juga wajah baru seperti Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.

1. Berbanding Terbalik

Komposisi pemain yang diturunkan skuad Merah Putih ini berbanding terbalik dengan negara rivalnya, Malaysia dan Thailand. Mereka menurunkan kekuatan penuh dengan menyertakan pemain-pemain terbaiknya. 

Thailand menurunkan Kunlavut Vitidsarn yang berstatus peraih medali perak Olimpiade Paris 2024. Ada pula ganda campuran nomor tiga dunia, Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran.

Sementara, Malaysia mengirimkan pemain terbaiknya seperti duet ganda putra Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Lalu, sang juara dunia ganda campuran dan Chen Tang Jie/ Toh Ee Wei ikut dikirimkan.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI, Surono mengatakan, komposisi skuad yang diturunkan di cabor bulu tangkis SEA Games 2025 bisa saja diubah. Keputusan itu diambil setelah Kemenpora beserta Tim Review SEA Games 2025 berdiskusi dengan PP PBSI.

 

