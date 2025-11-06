Hasil 16 Besar Korea Masters 2025: Sengit, Ni Kadek Dhinda Bungkam Tunggal Putri Taiwan

HASIL 16 besar Korea Masters 2025 menarik diulas. Tunggal putri Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, berhasil bungkam wakil Taiwan, Tung Ciou-Tong.

Dhinda mengalahkan wakil Taiwan itu lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-16, 15-21, dan 21-12. Lag aitu berlangsung di Wonkwang University Cultural and Sports, Iksan, Korea Selatan, Kamis (6/11/2025) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Dhinda memulainya dengan baik. Dia mampu ungguli Ciou-Tong dengan skor 7-4. Namun setelah itu, Ciou-Tong memberikan perlawanan sengit. Hanya saja, Dhinda berhasil mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-9.

Selepas jeda, kedua pemain bermain sengit. Namun Dhinda masih dapat memperlebar keunggulannya menjadi 15-13. Pada akhirnya, dia menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16 atas Ciou-Tong.