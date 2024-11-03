Kisah Perjalanan Luar Biasa Ni Kadek Dhinda, dari Kualifikasi hingga ke Final Indonesia Masters II 2024

SURABAYA - Tunggal putru Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi memiliki kisah yang luar biasa usai lolos ke final Indonesia Masters II 2024. Pasalnya ia mencapai laga puncak turnamen berlevel super 100 itu setelah merangkak dari babak kualifikasi!

Dhinda maju ke partai puncak usai mengalahkan wakil Hong Kong, Saloni Samirbhai Mehta lewat pertarungan ketat rubber game 12-21, 21-11, dan 21-18. Laga tersebut digelar di Jatim Expo, Surabaya, Sabtu 2 November 2024.

Keberhasilan Dhinda melaju ke final tentu menjadi cerita tersendiri. Pasalnya setelah berjuang keras merangkak dari kualifikasi, pemain jebolan PB Jaya Raya itu mampu menembus partai puncak.

Pada laga ini, pemain asal Denpasar itu mencoba untuk bermain tidak kenal menyerah. Di tengah kondisi yang tidak begitu prima, juara Seleknas 2024 itu mencoba untuk terus mengimbangi tunggal putri ranking 147 dunia tersebut.

“Sepanjang laga Dhinda hanya memikirkan fokus untuk pertandingan pada setiap poinnya. Dhinda terus diberikan motivasi oleh pelatih untuk bisa melawan rasa sakit yang Dhinda alami,” ujar Dhinda, dalam keterangan pers PBSI, dikutip Minggu (3/11/2024).

“Pada laga ini Dhinda mencoba mengeluarkan semua permainan terbaik Dhinda. Saat berada di lapangan, Dhinda mencoba untuk berteriak dan mengeluarkan ekspresi yang positif untuk melawan rasa sakit dan lelah yang Dhinda rasakan,” ujar Dhinda.