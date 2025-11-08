Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Amankan Pole Position, Alex Marquez Jatuh!

HASIL kualifikasi MotoGP Portugal 2025 menarik diulas. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, sukses amankan pole position.

Sesi kualifikasi MotoGP Portugal 2025 digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Sabtu (8/11/2025) malam WIB. Marco Bezzecchi catatkan waktu tercepat dengan 1 menit 37,556 detik.

Di tiga besar, Bezzecchi ditemani oleh Pedro Acosta dan Fabio Quartararo. Sayangnya, pil pahit harus ditelan Alex Marquez. Dia terjatuh di sesi kualifikasi ini sehingga harus puas hanya tempati posisi kelima.

Jalannya Kualifikasi

Sebanyak 12 pembalap menjalani sesi Q1 yang berlangsung selama 15 menit. Mereka semua memperebutkan dua posisi teratas untuk melanjutkan perjuangannya ke Q2.

Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, memimpin dengan catatan waktu 1 menit 39,588 detik. Kemudian, Enea Bastianini mengekor di posisi kedua dan Nicolo Bulega di urutan ketiga.

Seluruh pembalap terus memacu kuda besinya untuk mencatat waktu tercepatnya. Memasuki menit-menit akhir, Luca Marini secara mengejutkan berhasil merangsek naik ke posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 39,535 detik.

Akan tetapi, Quartararo berhasil melaju kencang hingga menutup sesi Q1 dengan catatan waktu 1 menit 38,661 detik. Dia melaju ke sesi Q2 dengan ditemani Jack Miller yang juga membuat kejutan di akhir sesi Q1.

Di sesi Q2, Quartararo berhasil memimpin dengan catatan waktu 1 menit 38,518 detik. Dia diikuti oleh Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta. Sementara Francesco Bagnaia di urutan keempat.

Namun tak berselang lama, Alex Marquez berhasil memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 38,098 detik. Dia diikuti oleh Bezzecchi, Acosta, dan Bagnaia. Sementara Quartararo terlempar ke posisi kelima.

Memasuki tiga menit akhir, Bezzecchi berhasil mencatat waktu tercepatnya 1 menit 37,556 detik. Quartararo juga berhasil merangsek naik ke posisi kedua. Sementara, Alex Marquez bernasib sia; karena terjatuh.

Pada akhirnya, Bezzecchi berhasil merebut pole position dengan dibuntuti Acosta dan Quartararo. Kemudian Bagnaia akan memulai balapan dari posisi empat, sedangkan Alex Marquez kelima.