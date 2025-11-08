Pedro Acosta Tak Keberatan jika Setim dengan Marc Marquez: Dia Takkan Rugikan Siapa pun!

PORTIMAO – Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, tegaskan tak keberatan jika harus setim dengan Marc Marquez di MotoGP suatu saat nanti. Dia yakin berbagi garasi dengan Marquez takkan merugikan dirinya.

Hal ini disampaikan Acosta kala membicarakan masa depannya di MotoGP. Dia memang dikaitkan dengan sejumlah tim saat ini.

1. Pembalap Potensial

Pedro Acosta saat ini merupakan salah satu pembalap potensial di MotoGP. Pembalap berpaspor Spanyol itu tampil cukup impresif musim ini kendati belum memenangkan satupun balapan.

Saat ini, Acosta berada di posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 260 poin dari empat podium. Rider berusia 21 tahun itu masih memiliki peluang untuk masuk tiga besar klasemen akhir MotoGP 2025.

2. Tak Keberatan jika Setim dengan Marc Marquez

Dengan catatan impresif itu, Acosta menjadi komoditas panas di bursa transfer MotoGP. Kabarnya, dia sudah diincar oleh tim-tim elite. Peluang Acosta untuk bersanding dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo juga terbuka lebar.

Soal ini, Acosta tak keberatan. Jawara Moto2 2023 itu mengaku siap untuk berbagi peran dengan tujuh kali juara MotoGP tersebut. Menurutnya, Marquez adalah sosok luar biasa yang bisa membimbingnya berprestasi.

“Apa yang telah dicapai Marc Márquez musim ini adalah prestasi terhebat yang pernah ada dalam sejarah olahraga ini. Memiliki juara dunia sembilan kali di sisi lain garasi tentu tidak akan merugikan siapa pun,” kata Acosta dilansir dari Motosan, Sabtu (8/11/2025).

Acosta mengaku tidak takut tertinggal jika satu tim dengan Marquez. Namun untuk saat ini, Acosta belum bisa berterus terang karena masih belum memenangkan balapan.

“Sejauh ini saya belum memenangkan balapan, saya tidak bisa berkomentar banyak. Saya pikir Marc sekarang telah menunjukkan levelnya, baik dengan Honda, dan dia sekarang menjadi pembalap terbaik di grid dengan motor terbaik. Marc sedang berada di momen terbaik dalam kariernya, atau momen terbaik kedua dalam kariernya,” papar Acosta.