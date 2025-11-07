Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Konsisten Tercepat, Francesco Bagnaia Kedua!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |23:39 WIB
Hasil Latihan MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Konsisten Tercepat, Francesco Bagnaia Kedua!
Alex Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Ducati)
A
A
A

HASIL latihan MotoGP Portugal 2025 sudah diketahui. Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, berhasil tampil konsisten sehingga kembali jadi tercepat.

Sesi practice atau latihan MotoGP Portugal 2025 berlangsung di Algarve International Circuit, Portimao, Portugal pada Jumat (7/11/2025) malam WIB. Alex berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37,974 detik.

Alex Marquez bersenggolan dengan Pedro Acosta di MotoGP Belanda 2025 (Foto: X/@MotoGP)

Alex dibuntuti oleh Francesco Bagnaia yang mendadak bangkit hingga mengisi posisi kedua. Kemudian, ada Pedro Acosta di urutan ketiga.

Jalannya Latihan

Acosta langsung tancap gas sejak awal sesi latihan. Pembalap berpaspor Spanyol itu langsung membukukan catatan waktu tercepat di putaran pertama dengan 1 menit 39,171 detik.

Namun, itu tidak berlangsung lama karena Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berhasil mencatatkan 1 menit 38 detik. Bagnaia dibuntuti oleh Alex Marquez (Gresini Ducati) yang mendapatkan catatan waktu tak jauh beda.

Di sisi lain, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), dan Luca Marini (Honda Racing Team) terjatuh. Walau begitu, kedua pembalap dikonfirmasi baik-baik saja.

Memasuki pertengahan sesi latihan, Alex berhasil memuncaki catatan waktu tercepat dengan 1 menit 38,272 detik. Dia disusul oleh Acosta dan Johann Zarco (LCR Honda) yang tertinggal sepersekian detik.

Alex terus memacu motornya untuk mendapatkan catatan waktu lebih baik. Hasilnya manis, adik Marc Marquez itu kini meningkatkan catatan waktunya menjadi 1 menit 37,974 detik.

Pada menit-menit akhir sesi latihan, Bagnaia berhasil naik ke posisi kedua. Setelah itu, tidak ada perubahan berarti. Alex Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi Practice MotoGP Portugal 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement