Hasil Latihan MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Konsisten Tercepat, Francesco Bagnaia Kedua!

HASIL latihan MotoGP Portugal 2025 sudah diketahui. Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, berhasil tampil konsisten sehingga kembali jadi tercepat.

Sesi practice atau latihan MotoGP Portugal 2025 berlangsung di Algarve International Circuit, Portimao, Portugal pada Jumat (7/11/2025) malam WIB. Alex berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37,974 detik.

Alex dibuntuti oleh Francesco Bagnaia yang mendadak bangkit hingga mengisi posisi kedua. Kemudian, ada Pedro Acosta di urutan ketiga.

Jalannya Latihan

Acosta langsung tancap gas sejak awal sesi latihan. Pembalap berpaspor Spanyol itu langsung membukukan catatan waktu tercepat di putaran pertama dengan 1 menit 39,171 detik.

Namun, itu tidak berlangsung lama karena Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berhasil mencatatkan 1 menit 38 detik. Bagnaia dibuntuti oleh Alex Marquez (Gresini Ducati) yang mendapatkan catatan waktu tak jauh beda.

Di sisi lain, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), dan Luca Marini (Honda Racing Team) terjatuh. Walau begitu, kedua pembalap dikonfirmasi baik-baik saja.

Memasuki pertengahan sesi latihan, Alex berhasil memuncaki catatan waktu tercepat dengan 1 menit 38,272 detik. Dia disusul oleh Acosta dan Johann Zarco (LCR Honda) yang tertinggal sepersekian detik.

Alex terus memacu motornya untuk mendapatkan catatan waktu lebih baik. Hasilnya manis, adik Marc Marquez itu kini meningkatkan catatan waktunya menjadi 1 menit 37,974 detik.

Pada menit-menit akhir sesi latihan, Bagnaia berhasil naik ke posisi kedua. Setelah itu, tidak ada perubahan berarti. Alex Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi Practice MotoGP Portugal 2025.