HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Korea Masters 2025: Tumbangkan Putra/Daniel, Raymond/Nikolaus Lolos Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |15:24 WIB
Hasil 16 Besar Korea Masters 2025: Tumbangkan Putra/Daniel, Raymond/Nikolaus Lolos Perempatfinal
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

IKSAN - Pasangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sukses merebut tiket ke perempatfinal Korea Masters 2025. Kepastian itu diraih usai Raymond/Nikolaus berhasil mengalahkan rekan senegaranya, Muhammad Putra Erwiansyah/Daniel Edgar Marvino di babak 16 besar, pada Kamis (6/11/2025) sore WIB.

Raymond/Nikolaus membutuhkan waktu 42 menit untuk bisa mengalahkan Putra/Daniel. Setelah berjuang keras, pada akhirnya Raymond/Nikolaus menang dengan skor 21-17 dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Wonkwang University Cultural and Sports, Iksan, Korea Selatan, Raymond/Nikolaus tampil menyengat. Poin demi poin berhasil mereka curi dari kompatriotnya hingga unggul 7-3.

Sementara, Putra/Daniel perlahan mencoba bangkit. Hanya saja upaya mereka belum berbuah manis karena tertinggal dari Raymond/Nikolaus di interval gim pertama dengan skor 7-11.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: Instagram/@n.joaquin_)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: Instagram/@n.joaquin_)

Usai jeda, Putra/Daniel sempat menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Namun, Raymond/Nikolaus dapat keluar dari tekanan tersebut dan memperlebar keunggulan menjadi 16-13.

Setelah itu, kedua pasangan bertarung cukup sengit. Sampai akhirnya, Raymond/Nikolaus berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-17 atas Putra/Daniel.

 

Telusuri berita Sport lainnya
