Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengganti Marc Marquez Malah Gugup Jelang Debut di MotoGP Portugal 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |14:19 WIB
Pengganti Marc Marquez Malah Gugup Jelang Debut di MotoGP Portugal 2025
Nicolo Bulega akan menjalani debutnya sebagai pengganti Marc Marquez pada MotoGP Portugal 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

NICOLO Bulega akan menjalani debutnya sebagai pengganti Marc Marquez pada MotoGP Portugal 2025. Namun, pria asal Italia itu malah mengaku gugup!

Marquez harus menutup musimnya lebih cepat karena menjalani pemulihan cedera. Oleh karena itu, Ducati Lenovo menunjuk Bulega sebagai pada MotoGP Portugal 2025 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, pada 7-9 November.

1. Gugup

Nicolo Bulega. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Bulega sangat senang karena impiannya untuk beraksi di kelas MotoGP akhirnya terwujud. Meski sedikit gugup, runner up Superbike 2025 itu akan mencoba memberikan penampilan terbaiknya bersama Ducati Lenovo. 

“Saya senang dan pada saat yang sama sedikit gugup menghadapi debut ini,” kata Bulega, dilansir dari Crash, Jumat (7/11/2025).

“Saya ingin menikmati momen ini, tetapi juga melakukan pekerjaan yang baik bersama seluruh tim,” sambung pria berusia 26 tahun itu.

2. Tidak Pikirkan Hasil

Bulega tidak terlalu memikirkan soal hasil yang akan didapatnya pada MotoGP Portugal 2025. Yang pasti, ia cukup percaya diri mengaspal bersama Ducati Lenovo di Sirkuit Algarve. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement