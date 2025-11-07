Pengganti Marc Marquez Malah Gugup Jelang Debut di MotoGP Portugal 2025

Nicolo Bulega akan menjalani debutnya sebagai pengganti Marc Marquez pada MotoGP Portugal 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

NICOLO Bulega akan menjalani debutnya sebagai pengganti Marc Marquez pada MotoGP Portugal 2025. Namun, pria asal Italia itu malah mengaku gugup!

Marquez harus menutup musimnya lebih cepat karena menjalani pemulihan cedera. Oleh karena itu, Ducati Lenovo menunjuk Bulega sebagai pada MotoGP Portugal 2025 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, pada 7-9 November.

1. Gugup

Bulega sangat senang karena impiannya untuk beraksi di kelas MotoGP akhirnya terwujud. Meski sedikit gugup, runner up Superbike 2025 itu akan mencoba memberikan penampilan terbaiknya bersama Ducati Lenovo.

“Saya senang dan pada saat yang sama sedikit gugup menghadapi debut ini,” kata Bulega, dilansir dari Crash, Jumat (7/11/2025).

“Saya ingin menikmati momen ini, tetapi juga melakukan pekerjaan yang baik bersama seluruh tim,” sambung pria berusia 26 tahun itu.

2. Tidak Pikirkan Hasil

Bulega tidak terlalu memikirkan soal hasil yang akan didapatnya pada MotoGP Portugal 2025. Yang pasti, ia cukup percaya diri mengaspal bersama Ducati Lenovo di Sirkuit Algarve.