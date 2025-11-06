Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Korea Masters 2025: Moh Zaki Ubaidillah Melesat ke Perempatfinal, Yohanes Saut Beda Nasib

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |11:30 WIB
Hasil 16 Besar Korea Masters 2025: Moh Zaki Ubaidillah Melesat ke Perempatfinal, Yohanes Saut Beda Nasib
Moh Zaki Ubaidillah kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar Korea Masters 2025 sudah diketahui. Dua tunggal putra Indonesia, Yohanes Saut Marcellyno dan Moh Zaki Ubaidillah, harus mendapat hasil berbeda.

Saut harus menelan kekalahan. Sementara itu, Zaki Ubaidillah berhasil meraih kemenangan sehingga melesat ke babak perempatfinal.

Yohanes Saut

1. Yohanes Saut Tampil Lebih Dahulu

Seluruh pertandingan berlangsung di Wonkwang University Cultural and Sports, Iksan, Korea Selatan, Kamis (6/11/2025) pagi WIB. Pertandingan dimulai oleh Saut melawan utusan Singapura, Jia Heng Jason Teh.

Saut cukup kesulitan meredam serangan yang dilancarkan oleh Jason Teh. Pemain Pelatnas PBSI Cipayung itu pun harus tertinggal 9-11 di interval gim pertama.

Namun selepas jeda, Saut berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 15-14. Sayangnya, dia tidak dapat mempertahankan keunggulannya dan kalah dari Jason Teh di gim pertama dengan skor 19-21.

Di gim kedua, Saut kembali mendapat tekanan dari utusan Singapura tersebut. Dia pun lagi-lagi tertinggal di interval gim kedua dengan skor 7-11.

Usai jeda, Saut semakin tertinggal dari Jason Teh dengan skor 11-17. Pada akhirnya, dia menelan kekalahan 12-21 dari Jason Teh. Kekalahan ini sekaligus menghentikan langkahnya di Korea Masters 2025.

 

Telusuri berita Sport lainnya
