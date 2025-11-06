Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal 16 Besar Korea Masters 2025: Sisa 5 Wakil, Ada Perang Saudara di Ganda Putra!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |08:02 WIB
Jadwal 16 Besar Korea Masters 2025: Sisa 5 Wakil, Ada Perang Saudara di Ganda Putra!
Moh Zaki Ubaidillah (kanan) kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL 16 besar Korea Masters 2025 akan diulas Okezone. Ada perang saudara yang akan tersaji di sektor ganda putra.

Ya, ajang Korea Masters 2025 berlanjut pada hari ini, Kamis (6/11/2025) mulai pukul 09.10 WIB, dengan mempertandingkan babak 16 besar. Total, tersisa 5 wakil Tanah Air yang akan berlaga hari ini.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: Instagram/@n.joaquin_)

1. Perang Saudara di Ganda Putra

Dua dari lima wakil tersisa akan saling berhadapan hari ini memperebutkan tiket perempatfinal. Perang saudara itu akan mempertemukan Muh Putra Erwiansyah/Daniel Edgar Marvino vs Raymon Indra/Nikolaus Joaquin.

Ini jadi pertemuan keempat bagi kedua pasangan. Sebelumnya, di 3 pertemuan, Raymon/Nikolaus sukses sapu bersih kemenangan.

Kemenangan teranyar didapat kala berhadpaan di ajang Indonesia Masters Super 100 II 2025. Berhadapan di babak kedua, Raymon/Nikolaus menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-12.

Akankah tren positif itu dilanjutkan Raymon/Nikolaus? Di ajang ini, mereka diketahui juga berstatus unggulan keenam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182431/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin_juara_korea_masters_2025_pbsi-rof0_large.jpg
Hasil Final Korea Masters 2025: Kena Comeback Tuan Rumah, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Gagal Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182362/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-nNuQ_large.jpg
Adu Ranking Raymon Indra/Nikolaus Joaquin vs Lee Jong Min/Wang Chan Jelang Final Korea Masters 2025, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182317/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-azEn_large.jpg
Hasil Semifinal Korea Masters 2025: Bungkam Pasangan Amerika Serikat, Raymond/Nikolaus Tembus Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182220/ni_kadek_dhinda_amartya_pratiwi_terhenti_di_semifinal_korea_masters_2025_super_300-hxnR_large.jpg
Hasil Semifinal Korea Masters 2025: Kadek Dhinda Dihentikan Wakil Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182211/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-YR8Q_large.jpg
Lolos Semifinal Korea Masters 2025, Raymond Indra/Nikolas Joaquin Lega Melaju Tanpa Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3182152/ni_kadek_dhinda-6Pg5_large.jpg
Adu Ranking Ni Kadek Dhinda vs Chiu Pin-chian Jelang Semifinal Korea Masters 2025, bak Bumi dan Langit!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement