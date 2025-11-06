Jadwal 16 Besar Korea Masters 2025: Sisa 5 Wakil, Ada Perang Saudara di Ganda Putra!

JADWAL 16 besar Korea Masters 2025 akan diulas Okezone. Ada perang saudara yang akan tersaji di sektor ganda putra.

Ya, ajang Korea Masters 2025 berlanjut pada hari ini, Kamis (6/11/2025) mulai pukul 09.10 WIB, dengan mempertandingkan babak 16 besar. Total, tersisa 5 wakil Tanah Air yang akan berlaga hari ini.

1. Perang Saudara di Ganda Putra

Dua dari lima wakil tersisa akan saling berhadapan hari ini memperebutkan tiket perempatfinal. Perang saudara itu akan mempertemukan Muh Putra Erwiansyah/Daniel Edgar Marvino vs Raymon Indra/Nikolaus Joaquin.

Ini jadi pertemuan keempat bagi kedua pasangan. Sebelumnya, di 3 pertemuan, Raymon/Nikolaus sukses sapu bersih kemenangan.

Kemenangan teranyar didapat kala berhadpaan di ajang Indonesia Masters Super 100 II 2025. Berhadapan di babak kedua, Raymon/Nikolaus menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-12.

Akankah tren positif itu dilanjutkan Raymon/Nikolaus? Di ajang ini, mereka diketahui juga berstatus unggulan keenam.