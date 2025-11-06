JADWAL 16 besar Korea Masters 2025 akan diulas Okezone. Ada perang saudara yang akan tersaji di sektor ganda putra.
Ya, ajang Korea Masters 2025 berlanjut pada hari ini, Kamis (6/11/2025) mulai pukul 09.10 WIB, dengan mempertandingkan babak 16 besar. Total, tersisa 5 wakil Tanah Air yang akan berlaga hari ini.
Dua dari lima wakil tersisa akan saling berhadapan hari ini memperebutkan tiket perempatfinal. Perang saudara itu akan mempertemukan Muh Putra Erwiansyah/Daniel Edgar Marvino vs Raymon Indra/Nikolaus Joaquin.
Ini jadi pertemuan keempat bagi kedua pasangan. Sebelumnya, di 3 pertemuan, Raymon/Nikolaus sukses sapu bersih kemenangan.
Kemenangan teranyar didapat kala berhadpaan di ajang Indonesia Masters Super 100 II 2025. Berhadapan di babak kedua, Raymon/Nikolaus menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-12.
Akankah tren positif itu dilanjutkan Raymon/Nikolaus? Di ajang ini, mereka diketahui juga berstatus unggulan keenam.