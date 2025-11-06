Lolos 16 Besar Korea Masters 2025, Zaki Ubaidillah: Target Semifinal!

Moh Zaki Ubaidillah tak ingin berhenti usai lolos ke 16 besar Korea Masters 2025 Super 300 (Foto: X/@INABadminton)

IKSAN – Moh Zaki Ubaidillah tak ingin berhenti usai lolos ke 16 besar Korea Masters 2025 Super 300. Sebab, ia punya target untuk lolos ke semifinal.

Ubed –sapaan akrabnya- memastikan tiket babak 16 besar usai menumbangkan Huang Ping-Hsien. Ia sukses membungkus kemenangan dalam dua gim langsung (21-11 dan 21-16) di Wonkwang University Cultural and Sports, Iksan, Korea Selatan, Rabu 5 November 2025.

1. Kemenangan Kedua

Ini merupakan kemenangan kedua bagi Ubed atas Huang. Sebelumnya, ia berhasil mengalahkan wakil Taiwan itu di Singapore International Challenge 2025 dalam dua gim (21-15 dan 21-18).

Ubed bersyukur bisa menang lagi dalam laga kali ini. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu mengungkapkan, kunci kemenangan dalam laga kali ini adalah mengatur tempo dengan baik.

"Mengucap syukur alhamdulillah bisa bermain dengan baik hari ini," tutur Ubed dilansir dari rilis resmi PBSI, dikutip Kamis (6/11/2025).

"Di awal cukup ketat tapi saya langsung mengubah tempo dengan bermain lebih lambat dan itu membuat lawan tidak nyaman," tambah pemain asal Madura itu.