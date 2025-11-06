Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos 16 Besar Korea Masters 2025, Zaki Ubaidillah: Target Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |00:16 WIB
Lolos 16 Besar Korea Masters 2025, Zaki Ubaidillah: Target Semifinal!
Moh Zaki Ubaidillah tak ingin berhenti usai lolos ke 16 besar Korea Masters 2025 Super 300 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

IKSAN – Moh Zaki Ubaidillah tak ingin berhenti usai lolos ke 16 besar Korea Masters 2025 Super 300. Sebab, ia punya target untuk lolos ke semifinal.

Ubed –sapaan akrabnya- memastikan tiket babak 16 besar usai menumbangkan Huang Ping-Hsien. Ia sukses membungkus kemenangan dalam dua gim langsung (21-11 dan 21-16) di Wonkwang University Cultural and Sports, Iksan, Korea Selatan, Rabu 5 November 2025.

1. Kemenangan Kedua

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Ini merupakan kemenangan kedua bagi Ubed atas Huang. Sebelumnya, ia berhasil mengalahkan wakil Taiwan itu di Singapore International Challenge 2025 dalam dua gim (21-15 dan 21-18).

Ubed bersyukur bisa menang lagi dalam laga kali ini. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu mengungkapkan, kunci kemenangan dalam laga kali ini adalah mengatur tempo dengan baik. 

"Mengucap syukur alhamdulillah bisa bermain dengan baik hari ini," tutur Ubed dilansir dari rilis resmi PBSI, dikutip Kamis (6/11/2025).  

"Di awal cukup ketat tapi saya langsung mengubah tempo dengan bermain lebih lambat dan itu membuat lawan tidak nyaman," tambah pemain asal Madura itu. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182431/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin_juara_korea_masters_2025_pbsi-rof0_large.jpg
Hasil Final Korea Masters 2025: Kena Comeback Tuan Rumah, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Gagal Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182362/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-nNuQ_large.jpg
Adu Ranking Raymon Indra/Nikolaus Joaquin vs Lee Jong Min/Wang Chan Jelang Final Korea Masters 2025, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182317/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-azEn_large.jpg
Hasil Semifinal Korea Masters 2025: Bungkam Pasangan Amerika Serikat, Raymond/Nikolaus Tembus Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182220/ni_kadek_dhinda_amartya_pratiwi_terhenti_di_semifinal_korea_masters_2025_super_300-hxnR_large.jpg
Hasil Semifinal Korea Masters 2025: Kadek Dhinda Dihentikan Wakil Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182211/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-YR8Q_large.jpg
Lolos Semifinal Korea Masters 2025, Raymond Indra/Nikolas Joaquin Lega Melaju Tanpa Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3182152/ni_kadek_dhinda-6Pg5_large.jpg
Adu Ranking Ni Kadek Dhinda vs Chiu Pin-chian Jelang Semifinal Korea Masters 2025, bak Bumi dan Langit!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement