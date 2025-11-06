Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Tumpuan di SEA Games 2025, Alwi Farhan Berguru ke Anthony Sinisuka Ginting

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |10:38 WIB
Jadi Tumpuan di SEA Games 2025, Alwi Farhan Berguru ke Anthony Sinisuka Ginting
Alwi Farhan dan Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, siap jadi tumumpan di SEA Games 2025. Agar tampil moncer, dia pun akan berguru ke Anthony Sinisuka Ginting.

Alwi akan menggali pengalaman dari seniornya tersebut. Dengan cara ini, dia berharap persiapannya berjalan baik.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

1. Alwi Farhan Tumpuan di Tunggal Putra

Alwi Farhan menjadi satu dari 20 pemain yang didaftarkan PBSI untuk mewakili tim Indonesia di SEA Games 2025. Ini sekaligus menjadi kedua kalinya dia ambil bagian dalam pesta olahraga bergengsi se-Asia Tenggara tersebut.

Bedanya, pada edisi kali ini, Alwi tidak lagi jadi pelengkap tim. Melainkan, pemain berusia 20 tahun itu dipercaya menjadi tumpuan pada sektor tunggal putra.

“Pastinya senang Alhamdulillah bisa masuk lagi ke tim SEA Games. Pastinya suatu kehormatan dan suatu tanggung jawab juga, terutama bagi saya sendiri,” kata Alwi kepada wartawan termasuk Okezone, dikutip Kamis (6/11/2025).

Dalam skuad yang diumumkan PBSI, Alwi menjadi tunggal putra pertama bagi Indonesia. Dia pun siap mengemban tanggung jawab sebagai tunggal putra andalan tim Merah Putih.

 “Jjika main, saya ada di single pertama, pastinya ya ada rasa tanggung jawab untuk bisa menyumbangkan poin. Tapi yang pasti kita berusaha semaksimal mungkin setiap pertandingan,” tegas dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184616/putri_kusuma_wardani-tkY7_large.jpg
Jadwal Padat, Ini Persiapan Putri KW Mentas di SEA Games dan BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/43/3183854/pbvsi_resmi_melepas_timnas_voli_putra_indonesia_yang_akan_berlaga_di_sea_games_2025-EoUH_large.jpg
SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Ditarget Raih Emas Keempat Beruntun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183816/janice_tjen-9lp5_large.jpg
Target Janice Tjen di SEA Games 2025: Bertekad Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183711/indonesia_meraih_1_emas_5_perak_dan_6_perunggu_di_isg_2025_noc_indonesia-9L5X_large.jpg
Raih 1 Emas, 5 Perak dan 6 Perunggu di ISG 2025, Modal Renang Indonesia Bersinar di SEA Games 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183551/ketum_pbti_letnan_jenderal_tni_richard_tampubolon-Vz8m_large.jpg
PBTI Targetkan Medali Emas SEA Games 2025 Thailand, Ketum Richard Tampubolon: Saya Optimistis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/43/3183375/siman_sudartawa-5WaO_large.jpg
Pensiun Usai SEA Games 2025, Siman Sudartawa Targetkan Emas Terakhir di Thailand
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement