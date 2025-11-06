Jadi Tumpuan di SEA Games 2025, Alwi Farhan Berguru ke Anthony Sinisuka Ginting

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, siap jadi tumumpan di SEA Games 2025. Agar tampil moncer, dia pun akan berguru ke Anthony Sinisuka Ginting.

Alwi akan menggali pengalaman dari seniornya tersebut. Dengan cara ini, dia berharap persiapannya berjalan baik.

1. Alwi Farhan Tumpuan di Tunggal Putra

Alwi Farhan menjadi satu dari 20 pemain yang didaftarkan PBSI untuk mewakili tim Indonesia di SEA Games 2025. Ini sekaligus menjadi kedua kalinya dia ambil bagian dalam pesta olahraga bergengsi se-Asia Tenggara tersebut.

Bedanya, pada edisi kali ini, Alwi tidak lagi jadi pelengkap tim. Melainkan, pemain berusia 20 tahun itu dipercaya menjadi tumpuan pada sektor tunggal putra.

“Pastinya senang Alhamdulillah bisa masuk lagi ke tim SEA Games. Pastinya suatu kehormatan dan suatu tanggung jawab juga, terutama bagi saya sendiri,” kata Alwi kepada wartawan termasuk Okezone, dikutip Kamis (6/11/2025).

Dalam skuad yang diumumkan PBSI, Alwi menjadi tunggal putra pertama bagi Indonesia. Dia pun siap mengemban tanggung jawab sebagai tunggal putra andalan tim Merah Putih.

“Jjika main, saya ada di single pertama, pastinya ya ada rasa tanggung jawab untuk bisa menyumbangkan poin. Tapi yang pasti kita berusaha semaksimal mungkin setiap pertandingan,” tegas dia.