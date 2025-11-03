Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Resmi! Anthony Sinisuka Ginting Absen di Korea Masters 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |19:13 WIB
Resmi! Anthony Sinisuka Ginting Absen di Korea Masters 2025
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, resmi absen di Korea Masters 2025. Kabar ini disampaikan asisten pelatih tunggal putra utama Pelatnas PBSI, Harry Hartono.

Sebelumnya, nama Ginting masuk daftar pemain yang akan berlaga di Korea Masters 2025. Ajang itu sendiri akan bergulir mulai besok.

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

1. Anthony Sinisuka Ginting Absen

Tetapi kini, Anthony Sinisuka Ginting dipastikan absen di Korea Masters 2025. Penyebabnya, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu sedang dibekap cedera.

Kini, Anthony Ginting pun fokus menjalani pemulihan. Harry Hartono mengatakan tidak mau mengambil risiko dengan tetap memainkan Ginting.

“Anthony Sinisuka Ginting tidak bisa bermain di Korea Masters karena ada kendala pinggang bagian bawah yang cukup mengganggu," kata Harry dalam keterangannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/40/3179917/anthony_sinisuka_ginting-5oa4_large.jpg
Hasil Undian Wakil Indonesia di Korea Masters 2025: Anthony Ginting hingga Chico Aura Hadapi Lawan Relatif Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/40/3174567/anthony_ginting_siap_turun_di_korea_open_2025_sinisukanthony-2I8G_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Korea Masters 2025: Anthony Ginting Jadi Juara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3181085//fajar_alfian_dan_muhammad_rian_ardianto-e54L_large.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian yang Pisah dengan Rian Ardianto Setelah 11 Tahun Bersama, Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3181018//simak_kisah_juara_hylo_open_2025_jonatan_christie_yang_bangun_masjid_hampir_rp1_miliar-mTqH_large.jpg
Kisah Juara Hylo Open 2025 Jonatan Christie yang Bangun Masjid Hampir Rp1 Miliar, Langsung Diganjar Rezeki 10 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180931//jonatan_christie-QoYd_large.jpg
Hasil Lengkap Final Hylo Open 2025: Juara, Jonatan Christie Selamatkan Wajah Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180925//jonatan_christie-k1Jh_large.jpg
Breaking News: Jonatan Christie Sabet Gelar Juara Hylo Open 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement