Resmi! Anthony Sinisuka Ginting Absen di Korea Masters 2025

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, resmi absen di Korea Masters 2025. Kabar ini disampaikan asisten pelatih tunggal putra utama Pelatnas PBSI, Harry Hartono.

Sebelumnya, nama Ginting masuk daftar pemain yang akan berlaga di Korea Masters 2025. Ajang itu sendiri akan bergulir mulai besok.

1. Anthony Sinisuka Ginting Absen

Tetapi kini, Anthony Sinisuka Ginting dipastikan absen di Korea Masters 2025. Penyebabnya, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu sedang dibekap cedera.

Kini, Anthony Ginting pun fokus menjalani pemulihan. Harry Hartono mengatakan tidak mau mengambil risiko dengan tetap memainkan Ginting.

“Anthony Sinisuka Ginting tidak bisa bermain di Korea Masters karena ada kendala pinggang bagian bawah yang cukup mengganggu," kata Harry dalam keterangannya.