HOME SPORTS MOTOGP

Tak Kunjung Naik Podium di MotoGP 2025, Alex Rins Frustrasi di Yamaha

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |02:01 WIB
Tak Kunjung Naik Podium di MotoGP 2025, Alex Rins Frustrasi di Yamaha
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Alex Rins. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Alex Rins, tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya karena belum berhasil mengamankan satu pun podium sepanjang musim MotoGP 2025. Kegagalan terbaru Rins terjadi di seri MotoGP Malaysia 2025 pada pekan lalu, di mana ia harus puas finis di posisi ke-13, menambah daftar hasil yang kurang memuaskan.

Hingga seri Malaysia, performa rider asal Spanyol ini masih belum menemukan titik terang. Rins saat ini masih tertahan di peringkat ke-19 klasemen MotoGP 2025 dengan total perolehan 63 poin.

Alex Rins mengakui ia telah berjuang maksimal di Malaysia, namun hasil akhir yang didapat jauh dari harapan. Ia menyebut balapan akhir pekan itu sebagai tantangan yang sangat berat.

"Ya, memang berat. Akhir pekan yang sangat sulit, tapi kami harus terus melaju," kata Alex Rins dilansir dari Motosan, Rabu (29/10/2025).

"Di awal balapan, saya mampu melaju lebih cepat daripada yang saya lakukan (di sesi lain)," tambahnya.

1. Kendala Teknis

Alex Rins. (Foto: Instagram/alexrins)
Alex Rins. (Foto: Instagram/alexrins)

Rins menjelaskan ada beberapa kendala yang dihadapi sepanjang musim MotoGP 2025, dan balapan di Sepang tidak terkecuali. Ia menyadari berbagai tantangan adalah bagian dari balapan yang harus diatasi dengan bijak.

Secara spesifik, Rins menyoroti tujuh putaran pertama balapan di Sepang sebagai momen krusial yang membuatnya kehilangan peluang untuk bersaing di depan.

 

Telusuri berita Sport lainnya
