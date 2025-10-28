Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

7 Pembalap Top MotoGP Asal Amerika Serikat, Nomor 1 Punya 4 Gelar Juara Dunia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |22:22 WIB
7 Pembalap Top MotoGP Asal Amerika Serikat, Nomor 1 Punya 4 Gelar Juara Dunia!
Berikut tujuh pembalap top MotoGP asal Amerika Serikat termasuk Kenny Roberts (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

BERIKUT tujuh pembalap top MotoGP asal Amerika Serikat. Salah satunya punya empat gelar juara dunia di kelas premier.

Sudah puluhan nama pembalap motor Amerika Serikat menjajal peruntungan di ajang balapan paling bergengsi itu. Namun, hanya ada tujuh nama yang pernah menjadi juara dunia.

Mereka sukses mengharumkan Negeri Paman Sam di ajang balap motor. Betapa tidak, dari tujuh pembalap itu, total terkumpul 15 gelar juara dunia.

Amerika Serikat menjadi negara pengumpul gelar tebanyak di dunia setelah Italia dan Inggris, serta unggul dari Spanyol! Siapa saja tujuh pembalap top itu? Simak ulasannya berikut ini.

7 Pembalap Top MotoGP Asal Amerika Serikat

1. Eddie Lawson

Eddie Lawson foto reuters

Pria satu ini masuk jajaran elit dunia dengan total empat gelar juara. Lawson sukses menjadi kampiun pada 1984, 1986, 1988, dan 1989.

Hebatnya, pria asal California itu jadi satu-satunya pembalap Negeri Paman Sam yang juara dunia dengan dua pabrikan berbeda. Nama Lawson masuk dalam daftar legenda hidup MotoGP.

2. Kenny Roberts

Kenny Roberts (Cycle World)

Pria satu ini mencetak sejarah sebagai juara dunia pertama asal Amerika Serikat. Roberts melakukannya pada 1978 dan sukses mempertahankan gelarnya hingga 1980.

Wajar jika pria bernama lengkap Kenny Leroy Roberts itu masuk dalam daftar legenda hidup MotoGP. Apalagi, ia punya total 24 kemenangan sepanjang kariernya.

3. Wayne Rainey

Wayne Rainey REUTERS

Nama pembalap satu ini tak banyak diperbincangkan. Walau begitu, Rainey tidak kalah hebat dengan Roberts yakni pemilik tiga gelar juara dunia!

Serupa dengan seniornya itu, ia merebut tiga gelar secara beruntun pada 1990, 1991, dan 1992. Bersama dengan Roberts, Rainey dinobatkan sebagai legenda pada 2000.

4. Freddie Spencer

Freddie Spencer

Pria satu ini mungkin hanya punya dua gelar juara dunia MotoGP pada 1983 dan 1985. Akan tetapi, nama Spencer begitu harum untuk Honda Racing Corporation (HRC).

Pasalnya, pria asal Louisiana itu memberikan gelar juara dunia pertama untuk HRC! Spencer mampu bersaing dengan kompatriotnya yakni Lawson dan bergantian menjadi kampiun pada dekade 1980-an.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184877/maverick_vinales-c6nq_large.jpg
Bawa-Bawa Jorge Lorenzo, Maverick Vinales Bicara Cara Saingi Marc Marquez Cs di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement