MOTOGP

Hasil Race MotoGP Malaysia 2025: Alex Marquez Jadi Pemenang, Francesco Bagnaia Gagal Finis!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |14:45 WIB
Hasil Race MotoGP Malaysia 2025: Alex Marquez Jadi Pemenang, Francesco Bagnaia Gagal Finis!
Alex Marquez sukses menjadi pemenang balapan MotoGP Malaysia 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

SELANGOR – Hasil Race MotoGP Malaysia 2025 sudah diketahui. Alex Marquez jadi pemenang di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Minggu (26/10/2025) siang WIB.

Pembalap tim Gresini Racing itu mengalahkan Pedro Acosta dan Joan Mir. Ini merupakan kemenangan ketiga bagi Alex Marquez di MotoGP 2025! Sementara, Francesco Bagnaia gagal finis.

Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Malaysia 2025 (Foto: Ducati Corse)

Jalannya Balapan

Start balapan berlangsung mulus. Bagnaia langsung ngacir di depan. Acosta menyalip Alex Marquez di tikungan pertama. Namun, ia langsung kehilangan posisinya lagi di tikungan tiga.

Alex Marquez menyalip Bagnaia di tikungan tiga pada putaran dua! Di lokasi yang sama, Acosta menyalip pada putaran tiga. Namun, sang juara dunia dua kali membalas di tikungan empat.

Duel seru terjadi antara keduanya. Di depan Alex Marquez terus membuka jarak. Ia unggul 0,7 detik di putaran ketujuh dari 20 yang dijadwalkan.

Sampai pertengahan lomba, Alex Marquez memimpin 0,8 detik dari Bagnaia yang terus dikejar Acosta. Di belakang, Joan Mir menyalip Fabio Quartararo untuk posisi empat di tikungan lima.

Acosta akhirnya naik ke urutan dua di putaran 13. Kerja kerasnya membuahkan hasil tapi Alex Marquez sudah unggul hingga 1,8 detik di depan.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
