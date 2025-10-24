Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klarifikasi Erick Thohir soal Sanksi IOC: Hanya Rekomendasi Penundaan, Bukan Penghentian Nasib Atlet Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |16:53 WIB
Klarifikasi Erick Thohir soal Sanksi IOC: Hanya Rekomendasi Penundaan, Bukan Penghentian Nasib Atlet Indonesia
Menpora Erick Thohir. (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan klarifikasi mengenai keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) terkait pelarangan Indonesia menjadi tuan rumah event olahraga internasional. Erick Thohir menjelaskan keputusan IOC tersebut hanya bersifat rekomendasi penundaan, dan menegaskan nasib atlet Tanah Air di kancah internasional tidak terhenti atau dibekukan.

Keputusan IOC tersebut muncul menyusul sikap Pemerintah Indonesia yang menolak enam visa atlet senam Israel yang seharusnya berkompetisi di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19-25 Oktober 2025.

1. Penegasan Status Keputusan IOC

Erick Thohir menjelaskan bahwa hukuman yang dikeluarkan oleh IOC tidak boleh menjadi multitafsir dan dianggap sebagai penghentian total bagi Indonesia. Ia menekankan adanya perbedaan mendasar antara "rekomendasi" dan "penghentian" (pembekuan).

“IOC menyatakan mengenai diskusi kita Indonesia bila ingin jadi tuan rumah olimpik atau tuan rumah dari event dari olimpiade lain sementara ditunda. Lalu di situ juga ada merekomendasikan, bukan memberhentikan,” ungkap Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)
Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)

Erick menjelaskan, keputusan IOC terkait pembatalan visa atlet senam Israel tidak memutus nasib olahraga Indonesia. Hal ini mengapa ia meminta Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk segera melakukan negosiasi dengan IOC.

“IOC merekomendasi, bukan menyetop. Itu mengapa saya meminta ketum KOI untuk melakukan negosiasi,” jelas Erick Thohir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184414/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-Twme_large.jpg
Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184413/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-4Ajr_large.jpg
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184181/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-mc9p_large.jpg
Penuh Semangat dan Solidaritas: 20 Tim Karyawan Unjuk Kualitas di Turnamen Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184161/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-W9EA_large.jpg
Semarak HUT ke-36 MNC Group: Turnamen Tenis Meja Penuh Antusias, Ajang Perkuat Kebersamaan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184145/sebanyak_16_tim_akan_mengikuti_mnc_sports_competition_2025_di_cabang_olahraga_basket-0VsK_large.jpeg
Resmi Digelar, 16 Tim Ambil Bagian di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement