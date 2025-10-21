Diramaikan 3.000 Peserta, Kampanye Lari demi Gaya Hidup Sehat dan Hidup Produktif Digelar di Jakarta

Kampanye Lari demi Gaya Hidup Sehat dan Hidup Produktif Digelar di Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

JAKARTA – LRT Jabodebek akan mengadakan ajang lari bertajuk LRT Run “Break The Rush” pada 2 November 2025 di kawasan Epicentrum Kuningan. Acara ini bukan sekadar lomba lari, melainkan sebuah gerakan untuk membangun gaya hidup sehat, produktif, dan berkelanjutan dengan target partisipasi mencapai 3.000 pelari dari berbagai kalangan masyarakat.

Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, menjelaskan kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen LRT untuk masyarakat dan lingkungan. Purnomosidi meyakini kegiatan ini akan sangat mendukung kehidupan perkotaan yang lebih baik.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar ajang lari, melainkan campaign yang mengajak hidup lebih sehat, mendorong mobilitas berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi,” ujar Purnomosidi dalam konferensi pers di MNC Conference Hall, Jakarta pada Senin (20/10/2025).

“Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat bergerak bersama, merayakan hidup sehat, dan menjadikan transportasi publik sebagai bagian dari gaya hidup modern,” tambahnya.

1. Kampanye Mobilitas dan Gaya Hidup Sehat Urban

Kampanye Gaya Hidup Sehat dan Produktif Digelar di Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Hal senada disampaikan Ana Diana, Vice President of Human Resources, Legal and Health LRT Jabodebek. Ia menyebut olahraga lari kini telah menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat urban, terutama di kawasan Jabodetabek.

“LRT menghadirkan campaign yang relevan dengan tren saat ini; lebih dari sekadar running event, tapi bentuk apresiasi bagi pengguna dan masyarakat,” ucap Ana.

Lebih lanjut, Ana mengatakan, event lari ini sekaligus mengampanyekan penggunaan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan. Hal ini sejalan dengan visi LRT yang selalu berusaha memberikan waktu luang bagi masyarakat sehingga mereka dapat lebih produktif dan aktif bergerak.

"Melalui kegiatan ini dapat menjadi media promosi yang tepat bagi LRT untuk menyelenggarakan running event," kata Ana.