Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Voli Asian Youth Games 2025: Sikat Taiwan 3-1, Timnas Voli Putra Indonesia Lolos Perempatfinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |18:04 WIB
Hasil Voli Asian Youth Games 2025: Sikat Taiwan 3-1, Timnas Voli Putra Indonesia Lolos Perempatfinal!
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

HASIL voli Asian Youth Games 2025 sudah diketahui. Timnas Voli Putra Indonesia sukses meraih kemenangan 3-1 atas Taiwan.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs Taiwan tersaji di laga kedua preliminary round Pool D Asian Youth Games 2025. Kemenangan ini memastikan Timnas Voli Putra Indonesia merajai Pool D dan lolos ke perempatfinal.

Timnas Voli Putra Indonesia

Bermain di Isa Sports City, Riffa, Bahrain pada Selasa (21/10/2025) sore WIB, Timnas Voli Putra tampil luar biasa. Mereka berhasil mendominasi dan memenangkan pertandingan atas Taiwan dengan skor 3-1 (25-20, 21-25, 25-18, dan 25-20).

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia langsung mendominasi pada pertandingan set pertama. Muhammad Haikal Hidayatullah dan kolega berhasil meredam serangan-serangan Taiwan.

Hasilnya manis, mereka sukses memenangkan laga set pertama dengan skor meyakinkan 25-20. Pada set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia melakukan banyak kesalahan minor.

Kesalahan-kesalahan ini membuat Fauzan Nibras dan kolega tertinggal. Pada akhirnya, Timnas Voli Putra Indonesia tunduk pada set kedua dengan skor 21-25.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178293/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-50is_large.jpg
Link Live Streaming Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178235/kampanye_lari_demi_gaya_hidup_sehat_dan_hidup_produktif_digelar_di_jakarta-ShlT_large.jpg
Diramaikan 3.000 Peserta, Kampanye Lari demi Gaya Hidup Sehat dan Hidup Produktif Digelar di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/43/3178002/tim_woodball_indonesia-Pyrd_large.jpg
Woodball Indonesia Juarai Hongkong International Open 2025 dengan 8 Emas, Siap Tempur di SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/43/3178021/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-x0Xj_large.jpg
Hasil Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Tak Ada Wakil Indonesia yang Lolos Babak Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/43/3177822/timnas_voli_putri_indonesia_menang-8EqP_large.jpeg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Kazakhstan di Asian Youth Games 2025: Merah Putih Menang WO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/43/3177532/erick_thohir_resmi_lepas_kontingen_indonesia-OSbH_large.jpg
Erick Thohir Resmi Lepas Tim Indonesia Menuju Asian Youth Games dan Islamic Solidarity Games 2025, Kirim Pesan Khusus
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement