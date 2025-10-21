Hasil Voli Asian Youth Games 2025: Sikat Taiwan 3-1, Timnas Voli Putra Indonesia Lolos Perempatfinal!

HASIL voli Asian Youth Games 2025 sudah diketahui. Timnas Voli Putra Indonesia sukses meraih kemenangan 3-1 atas Taiwan.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs Taiwan tersaji di laga kedua preliminary round Pool D Asian Youth Games 2025. Kemenangan ini memastikan Timnas Voli Putra Indonesia merajai Pool D dan lolos ke perempatfinal.

Bermain di Isa Sports City, Riffa, Bahrain pada Selasa (21/10/2025) sore WIB, Timnas Voli Putra tampil luar biasa. Mereka berhasil mendominasi dan memenangkan pertandingan atas Taiwan dengan skor 3-1 (25-20, 21-25, 25-18, dan 25-20).

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia langsung mendominasi pada pertandingan set pertama. Muhammad Haikal Hidayatullah dan kolega berhasil meredam serangan-serangan Taiwan.

Hasilnya manis, mereka sukses memenangkan laga set pertama dengan skor meyakinkan 25-20. Pada set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia melakukan banyak kesalahan minor.

Kesalahan-kesalahan ini membuat Fauzan Nibras dan kolega tertinggal. Pada akhirnya, Timnas Voli Putra Indonesia tunduk pada set kedua dengan skor 21-25.