Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Erick Thohir Lakukan Reformasi Total, Cabut 191 Permen dan Batalkan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |10:46 WIB
Menpora Erick Thohir Lakukan Reformasi Total, Cabut 191 Permen dan Batalkan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024
Menpora Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, mengambil langkah progresif dengan menginisiasi reformasi menyeluruh di sektor kepemudaan dan olahraga. Langkah strategisnya mencakup deregulasi 191 Peraturan Menteri (Permen) dan perbaikan tata kelola manajemen internal Kemenpora.

Secara spesifik, Menpora Erick juga mengambil sikap tegas dengan mencabut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, menyusul polemik yang ditimbulkan oleh aturan tersebut di kalangan stakeholder olahraga nasional.

1. Deregulasi dan Perbaikan Tata Kelola

Dalam upaya penyederhanaan birokrasi, Menpora Erick Thohir mengurangi jumlah Permen yang dikeluarkan sejak tahun 2009, yang totalnya mencapai 191, menjadi hanya 5 hingga 20 Permen yang relevan.

"Salah satunya adalah deregulasi, ini untuk mempermudah kerja sama dengan stakeholder olahraga dan kepemudaan," ujar Menpora Erick dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Sebagai tindak lanjut, Kemenpora telah menyusun peraturan menteri dengan pendekatan omnibus law agar dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menpora RI Binti Mufarida Okezone
Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menpora RI Binti Mufarida Okezone

Tak hanya regulasi, Menpora Erick juga fokus pada perbaikan tata kelola internal guna mendorong transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini diwujudkan melalui kerja sama aktif dengan kementerian/lembaga lain, termasuk bertemu Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Akhsanul Khaq.

"Kita akan terus meningkatkan kerja sama dengan BPK untuk memastikan pengelolaan dana APBN di Kemenpora transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tambah Menpora Erick.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184414/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-Twme_large.jpg
Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184413/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-4Ajr_large.jpg
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Sukses Back to Back Juara Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184181/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-mc9p_large.jpg
Penuh Semangat dan Solidaritas: 20 Tim Karyawan Unjuk Kualitas di Turnamen Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184161/serunya_lomba_tenis_meja_dalam_perayaan_hut_ke_36_mnc_group-W9EA_large.jpg
Semarak HUT ke-36 MNC Group: Turnamen Tenis Meja Penuh Antusias, Ajang Perkuat Kebersamaan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184145/sebanyak_16_tim_akan_mengikuti_mnc_sports_competition_2025_di_cabang_olahraga_basket-0VsK_large.jpeg
Resmi Digelar, 16 Tim Ambil Bagian di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement