Hasil Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Tak Ada Wakil Indonesia yang Lolos Babak Utama

HASIL atlet putra di kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 sudah diketahui. Tak ada wakil Indonesia yang lolos ke babak utama.

Babak kualifikasi untuk atlet putra telah rampung digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2025). Dari ratusan atlet yang berlaga, 24 atlet lolos ke babak utama all around.

Jalannya Kualifikasi

Pesenam asal Jepang, Daiki Hashimoto menempati posisi pertama dengan total poin 83,065. Kemudian di posisi kedua dihuni oleh Noe Seifert asal Swiss dengan 82,449 poin, dan Boheng Zhang asal China di posisi ketiga dengan 82,331 poin.

Indonesia yang mengirim lima wakil tidak ada yang lolos. Sebenarnya, hal itu sudah bisa diprediksi jika menilik hasil kualifikasi yang mereka dapat.

Menariknya, pesenam Filipina Carlos Yulo tidak masuk daftar 24 atlet yang melaju ke babak utama. Meski begitu, Yulo lolos kualifikasi pada nomor Floor Exercise.

Total, ada delapan atlet yang akan beraksi pada nomor tersebut. Selain Yulo, ada Jake Jarman, Kameron Nelson, hingga Kazuki Minami.