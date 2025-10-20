Woodball Indonesia Juarai Hongkong International Open 2025 dengan 8 Emas, Siap Tempur di SEA Games 2025!

TIM Woodball Indonesia berhasil menunjukkan dominasinya di kancah Asia dengan menyabet total delapan medali emas, tiga perak, dan satu perunggu dalam ajang Hongkong International Open Championship 2025 pada 18-19 Oktober 2025. Pencapaian fantastis ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan utama woodball Asia dan menjadi modal berharga menuju SEA Games Thailand 2025.

Tim woodball Indonesia yang berkekuatan penuh, melibatkan 23 atlet, 3 tim kepelatihan, dan 1 manajer, berhasil menjadi juara umum di turnamen yang diikuti oleh lebih dari 15 negara tersebut.

1. Tradisi Emas di Level Internasional

Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Woodball Indonesia (PB IWbA), Aang Sunadji, menyampaikan kebanggaan dan apresiasi tinggi atas capaian para atlet dan pelatih. Menurutnya, hasil ini adalah bukti nyata dari kerja keras, kedisiplinan, dan persiapan matang yang dilakukan selama pelatnas.

"Mereka telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dan menjadi yang terbaik di level internasional. Medali emas dari Hongkong ini juga menjadi bekal penting menjelang SEA Games Thailand 2025," kata Aang dalam keterangannya, dikutip Senin (20/10/2025).

Raihan di Hongkong ini sekaligus menjaga tradisi emas yang selalu diraih tim woodball Indonesia di setiap kompetisi yang diikuti, baik di dalam maupun luar negeri. Aang menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan slogan yang mereka usung.

"Slogan 'bukan jago kandang' itu dibuat dengan doa, supaya atlet woodball Indonesia bisa terus menyumbangkan medali emas di mana pun mereka tampil," sambung Aang.

"Kami optimistis, dengan semangat dan persiapan yang matang, woodball Indonesia akan kembali mengibarkan Merah Putih di podium tertinggi,” tambahnya.

Tim Woodball Indonesia. (Foto: PB IWbA)

2. Daftar Dominasi: 8 Medali Emas di Beregu dan Perorangan

Tim Woodball Indonesia tampil dominan di berbagai nomor, menguasai kategori Gold Cup dan Silver Plate, serta mendominasi nomor stroke di sektor tunggal, ganda, dan campuran, baik putra maupun putri.