HOME SPORTS F1 & A1

Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |11:04 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+
Saksikan F1 GP Amerika Serikat 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 minggu ini dapat diketahui dalam artikel ini. Balapan seru itu dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Ya, ajang balap paling bergengsi di dunia, Formula 1, kembali berlanjut ke seri berikutnya, yaitu MSC Cruises United States Grand Prix 2025. Balapan penuh adrenalin ini akan digelar di Circuit of The Americas pada 18–20 Oktober 2025. Streaming dengan klik di sini.

Lando Norris berusaha mendahului Max Verstappen di F1 GP Singapura 2025 (Foto: X/@F1)

Berikut jadwal lengkap F1 GP Amerika Serikat 2025 yang bisa kamu nonton streaming di Vision+:

Sabtu, 18 Oktober 2025

00:25 WIB | Practice 1

04:00 WIB | Sprint Qualifying Pre Show

04:26 WIB | Sprint Qualifying

05:14 WIB | Sprint Qualifying Post Show

23:00 WIB | Sprint Race Pre Show

23:56 WIB | Sprint Race

00:30 WIB | Sprint Race Post Show

Minggu, 19 Oktober 2025

03:00 WIB | Qualifying Pre Show

03:55 WIB | Qualifying

05:00 WIB | Qualifying Post Show

Senin, 20 Oktober 2025

00:30 WIB | Grand Prix Sunday

01:55 WIB | Race (Balapan Utama)

04:00 WIB | Chequered Flag

 

