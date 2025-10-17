LINK live streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 minggu ini dapat diketahui dalam artikel ini. Balapan seru itu dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.
Ya, ajang balap paling bergengsi di dunia, Formula 1, kembali berlanjut ke seri berikutnya, yaitu MSC Cruises United States Grand Prix 2025. Balapan penuh adrenalin ini akan digelar di Circuit of The Americas pada 18–20 Oktober 2025. Streaming dengan klik di sini.
Sabtu, 18 Oktober 2025
00:25 WIB | Practice 1
04:00 WIB | Sprint Qualifying Pre Show
04:26 WIB | Sprint Qualifying
05:14 WIB | Sprint Qualifying Post Show
23:00 WIB | Sprint Race Pre Show
23:56 WIB | Sprint Race
00:30 WIB | Sprint Race Post Show
Minggu, 19 Oktober 2025
03:00 WIB | Qualifying Pre Show
03:55 WIB | Qualifying
05:00 WIB | Qualifying Post Show
Senin, 20 Oktober 2025
00:30 WIB | Grand Prix Sunday
01:55 WIB | Race (Balapan Utama)
04:00 WIB | Chequered Flag