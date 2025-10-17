Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |20:00 WIB
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
Saksikan 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025 di MNCTV (Foto: MNC Media)
A
A


TIM muda bola voli Indonesia bersiap membawa semangat Garuda ke kancah Asia dalam ajang Asian Youth Championship yang digelar di Bahrain. Dari lapangan-lapangan Nusantara, para atlet muda ini hadir dengan tekad pantang menyerah untuk mengharumkan nama bangsa.

Kiprah mereka bukan sekadar pertandingan, tetapi pembuktian bahwa generasi baru voli Indonesia siap menantang raksasa-raksasa Asia. Dengan persiapan matang dan mental juara, para pemain muda ini akan menunjukkan kemampuan terbaik, demi menjaga asa Indonesia di level internasional.

Ilustrasi voli Istimewa

MNCTV, sebagai rumah Sport, akan menyiarkan perjuangan mereka secara eksklusif. Penonton dapat menyaksikan setiap servis, blok, dan smash penuh determinasi dari anak-anak bangsa yang membawa mimpi besar untuk Merah-Putih.

Dukung dan saksikan perjuangan generasi emas Indonesia. Saatnya Indonesia mengguncang Asia 3RD Asian Youth Games Bahrain 2025 Cabang Bola Voli Live hanya di MNCTV.

(Wikanto Arungbudoyo)

