Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Segini Kisaran Gaji Joan Mir di Tim Honda, Pembalap MotoGP yang Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |18:49 WIB
Segini Kisaran Gaji Joan Mir di Tim Honda, Pembalap MotoGP yang Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk
Segini kisaran gaji Joan Mir di tim Honda HRC Castrol (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

SEGINI kisaran gaji Joan Mir di tim Honda HRC Castrol. Sang pembalap jadi perhatian gara-gara menyebut Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai mimpi buruk.

Mir terang-terangan mengatakan hal tersebut usai gagal finis pada MotoGP Mandalika 2025 yang berlangsung Minggu 5 Oktober siang WIB. Ia pun gagal melanjutkan tren positif usai podium di GP Jepang.

1. Gagal Finis

Joan Mir. (Foto: Instagram/HRC_MotoGP)

Tak hanya Mir, empat pembalap lain yang gagal menyelesaikan lomba karena kecelakaan atau terjatuh. Mereka adalah Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, dan Jack Miller.

Usai balapan, Mir langsung menyebut Sirkuit Mandalika sebagai mimpi buruk. Ia terheran-heran melihat pembalap yang biasanya tidak kompetitif, justru bisa menang di Lombok!

“Lintasan ini aneh, ban yang dibawa ke sini lebih keras. Sebenarnya, trek ini seperti mimpi buruk bagi semua orang,” ungkap Mir, dikutip dari Motosan, Senin 6 Oktober 2025.

“Dan faktanya hari ini (kemarin) kalian melihat banyak pembalap di depan yang biasanya tidak berada di posisi teratas. Itulah yang terjadi ketika kondisinya spesial,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175617/berikut_tiga_tim_pabrikan_motogp_yang_bisa_jadi_pelabuhan_baru_francesco_bagnaia_jika_ditendang_ducati-ISa8_large.jpg
3 Tim Pabrikan MotoGP yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Fransesco Bagnaia Jika Ditendang Ducati, Nomor 1 Reuni dengan Rekan Akademi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175512/marc_marquez_dan_francesco_bagnaia-tS5o_large.jpg
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Gagal Total di MotoGP Mandalika 2025, Ducati Siap Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175470/marc_marquez-Dc3h_large.jpg
Ruben Xaus: Marc Marquez Beruntung Cedera Usai Segel Juara Dunia MotoGP 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175482/fermin_aldeguer_mengaku_tak_pernah_menyangka_mimpinya_jadi_kenyataan-hGeE_large.jpg
Cetak Sejarah di MotoGP Mandalika 2025, Fermin Aldeguer: Semua Orang Bermimpi Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175375/marc_marquez_dipastikan_absen_dalam_dua_balapan_ke_depan_usai_kecelakaan_di_motogp_mandalika_2025-icXO_large.jpg
Marc Marquez Absen 2 Balapan Imbas Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025, Ducati Cari Pengganti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175293/kenapa_sirkuit_mandalika_begitu_sulit_ditaklukkan_pembalap_motogp-abBT_large.jpg
Kenapa Sirkuit Mandalika Begitu Sulit Ditaklukkan Pembalap MotoGP?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement