Segini Kisaran Gaji Joan Mir di Tim Honda, Pembalap MotoGP yang Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk

SEGINI kisaran gaji Joan Mir di tim Honda HRC Castrol. Sang pembalap jadi perhatian gara-gara menyebut Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai mimpi buruk.

Mir terang-terangan mengatakan hal tersebut usai gagal finis pada MotoGP Mandalika 2025 yang berlangsung Minggu 5 Oktober siang WIB. Ia pun gagal melanjutkan tren positif usai podium di GP Jepang.

1. Gagal Finis

Tak hanya Mir, empat pembalap lain yang gagal menyelesaikan lomba karena kecelakaan atau terjatuh. Mereka adalah Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, dan Jack Miller.

Usai balapan, Mir langsung menyebut Sirkuit Mandalika sebagai mimpi buruk. Ia terheran-heran melihat pembalap yang biasanya tidak kompetitif, justru bisa menang di Lombok!

“Lintasan ini aneh, ban yang dibawa ke sini lebih keras. Sebenarnya, trek ini seperti mimpi buruk bagi semua orang,” ungkap Mir, dikutip dari Motosan, Senin 6 Oktober 2025.

“Dan faktanya hari ini (kemarin) kalian melihat banyak pembalap di depan yang biasanya tidak berada di posisi teratas. Itulah yang terjadi ketika kondisinya spesial,” tambahnya.