Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Singapura 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Simak jadwal dan link live streaming F1 GP Singapura 2025 di Vision+ (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Seri Formula 1 musim 2025 berlanjut ke Singapore Airlines Singapore Grand Prix, yang digelar pada 3–5 Oktober 2025 di Marina Bay Street Circuit. Nonton streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Balapan malam paling ikonik ini selalu jadi favorit para penggemar karena menghadirkan suasana kota Singapura sekaligus tantangan lintasan jalan raya yang menantang. Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, hingga George Russell siap bertarung demi merebut podium juara.

Aksi para pembalap dunia bisa kamu saksikan langsung melalui VISION+ di channel beIN Sports 1. Berikut jadwal tayang lengkapnya:

Jumat, 3 Oktober 2025

16:25 WIB | Practice 1

19:55 WIB | Practice 2

Sabtu, 4 Oktober 2025

16:25 WIB | Practice 3

19:55 WIB | Qualifying

Minggu, 5 Oktober 2025

17:30 WIB | Grand Prix Sunday

18:55 WIB | Race (Balapan Utama)

21:00 WIB | Chequered Flag 2025