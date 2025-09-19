Erick Thohir Jadi Menpora RI, Legenda Renang Yakin Masalah Budget Bisa Diatasi

Permasalahan anggaran yang selama ini menjadi penghambat cabang olahraga bisa saja diatasi oleh Erick Thohir selaku Menpora RI (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

LEGENDA renang Indonesia, Richard Sam Bera, yakin Erick Thohir memang cocok jadi Menpora RI. Ia yakin masalah klasik yakni anggaran atau budget bisa diatasi.

Erick dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 17 September 2025 siang WIB. Ia menggantikan Dito Ariotedjo yang dicopot sepekan sebelumnya.

1. Perubahan Positif

Richard yakin Menpora Erick membawa perubahan positif untuk olahraga dan dunia kepemudaan Indonesia. Selain jam terbang, pria berusia 55 tahun itu juga memiliki latar belakang dari olahraga.

“Menurut saya pribadi, Pak Erick Thohir saya yakin akan melakukan tugas yang luar biasa di kepemudaan dan olahraga ini, karena memang background-nya Pak Erick sudah lama di olahraga,” kata Richard kepada wartawan termasuk Okezone, dikutip Jumat (19/9/2025).

“Kita semua sudah tahu kiprah Pak Erick di olahraga. Jadi kami sebetulnya, saya dan tim Indonesia, sangat gembira dengan hadirnya Pak Erick sekarang ini,” sambung pria yang pernah jadi presenter olahraga ini.

Pengalaman Erick di bidang olahraga memang sudah tidak perlu diragukan. Pria berusia 55 tahun itu pernah menjabat Ketum Perbasi (2006-2010) hingga Ketua NOC Indonesia (2015-2019). Bahkan saat ini, ia masih aktif menjabat sebagai Ketum PSSI.