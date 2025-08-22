JAKARTA - Grand Prix of Hungary akan digelar pada 22–24 Agustus 2025. Ajang penuh adrenalin ini bisa kamu saksikan secara lengkap di VISION+. Klik di sini untuk menyaksikan keseruannya.
Balapan tahun ini akan berlangsung di Balaton Park Circuit, sirkuit modern yang resmi menjadi tuan rumah MotoGP mulai musim 2025. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,08 km.
Diresmikan pada Mei 2023, Balaton Park menjadi simbol kebangkitan Hungaria di ajang balap dunia, sekaligus menandai kembalinya MotoGP ke negara tersebut setelah 33 tahun. Jangan lewatkan keseruannya, simak jadwal Moto3 Grand Prix of Hungary 2025 di VISION+
Jumat, 22 Agustus 2025
● 13:55 WIB | Moto3 – Free Practice 1
● 14:40 WIB | Moto2 – Free Practice 1
● 15:35 WIB | MotoGP – Free Practice 1
● 18:10 WIB | Moto3 – Practice
● 18:55 WIB | Moto2 – Practice
● 19:50 WIB | MotoGP – Practice
Sabtu, 23 Agustus 2025
● 13:35 WIB | Moto3 – Free Practice 2
● 14:20 WIB | Moto2 – Free Practice 2
● 15:00 WIB | MotoGP – Free Practice 2
● 15:40 WIB | MotoGP – Qualifying 1 & 2
● 17:45 WIB | Moto3 – Qualifying 1 & 2
● 18:45 WIB | Moto2 – Qualifying 1 & 2
● 19:45 WIB | MotoGP – Sprint
Minggu, 24 Agustus 2025
● 14:35 WIB | MotoGP – Warm up + Rider's Fan Parade
● 15:45 WIB | Moto3 – Race
● 17:10 WIB | Moto2 – Race
● 18:25 WIB | MotoGP – Race