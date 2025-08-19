Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Dukung Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2025: Dia Cuma Butuh 1 Kemenangan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |02:51 WIB
Alex Marquez Dukung Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2025: Dia Cuma Butuh 1 Kemenangan
Alex Marquez mendukung Francesco Bagnaia bangkit di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@dallignaluigi)
A
A
A

SPIELBERG – Performa mengecewakan kembali ditorehkan Francesco Bagnaia di MotoGP Austria 2025. Namun, menurut Alex Marquez, koleganya itu hanya butuh 1 kemenangan saja untuk mengembalikan jiwa kompetitifnya.

Bagnaia gagal tampil impresif di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, tempatnya menjadi pemenang di tiga musim terakhir. Ia tidak finis di Sprint Race dan harus puas masuk urutan delapan saat balapan utama.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Hasil tersebut tentu mengecewakan buat Bagnaia. Apalagi, di saat bersamaan, Marc Marquez yang notabene rekan setimnya, kembali mencatatkan kemenangan ganda di Sprint Race dan balapan utama.

1. Butuh Pemicu

Rasa tidak nyaman dengan motor Ducati Desmosedici GP25 lagi-lagi menjadi kambing hitam. Alex Marquez, yang pernah merasakan hal serupa musim lalu dengan GP23, lantas memberi dukungan.

Menurut adik Marc Marquez itu, Bagnaia hanya butuh semacam pemicu untuk kembali kompetitif lagi. Satu kemenangan saja atau satu pekan balapan bebas masalah diyakini dapat mengembalikan rasa percaya dirinya.

“Mungkin dia buntu, terkadang Anda mencapai titik di mana Anda bertanya-tanya apa yang bisa Anda lakukan untuk tampil lebih baik, atau yang harus diubah, tapi tidak mendapat jawabannya,” kata Alex Marquez, dinukil dari GPOne, Selasa (19/8/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184275/marc_marquez_dan_andrea_dovizioso-XN9v_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Tak Pernah Merasakan Juara Dunia, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement