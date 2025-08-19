Alex Marquez Dukung Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2025: Dia Cuma Butuh 1 Kemenangan

SPIELBERG – Performa mengecewakan kembali ditorehkan Francesco Bagnaia di MotoGP Austria 2025. Namun, menurut Alex Marquez, koleganya itu hanya butuh 1 kemenangan saja untuk mengembalikan jiwa kompetitifnya.

Bagnaia gagal tampil impresif di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, tempatnya menjadi pemenang di tiga musim terakhir. Ia tidak finis di Sprint Race dan harus puas masuk urutan delapan saat balapan utama.

Hasil tersebut tentu mengecewakan buat Bagnaia. Apalagi, di saat bersamaan, Marc Marquez yang notabene rekan setimnya, kembali mencatatkan kemenangan ganda di Sprint Race dan balapan utama.

1. Butuh Pemicu

Rasa tidak nyaman dengan motor Ducati Desmosedici GP25 lagi-lagi menjadi kambing hitam. Alex Marquez, yang pernah merasakan hal serupa musim lalu dengan GP23, lantas memberi dukungan.

Menurut adik Marc Marquez itu, Bagnaia hanya butuh semacam pemicu untuk kembali kompetitif lagi. Satu kemenangan saja atau satu pekan balapan bebas masalah diyakini dapat mengembalikan rasa percaya dirinya.

“Mungkin dia buntu, terkadang Anda mencapai titik di mana Anda bertanya-tanya apa yang bisa Anda lakukan untuk tampil lebih baik, atau yang harus diubah, tapi tidak mendapat jawabannya,” kata Alex Marquez, dinukil dari GPOne, Selasa (19/8/2025).