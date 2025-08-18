Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bicara soal Hati, Chiharu Shida Pilih Kunlavut Vitidsarn atau Pramudya Kusumawardana?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |07:59 WIB
Bicara soal Hati, Chiharu Shida Pilih Kunlavut Vitidsarn atau Pramudya Kusumawardana?
Pebulutangkis ganda putri asal Jepang, Chiharu Shida. (Foto: Instagram/_chiharushida_)
A
A
A

JAKARTA – Dua pebulutangkis pria, Kunlavut Vitidsarn dari Thailand dan Pramudya Kusumawardana dari Indonesia, pernah digosipkan memiliki kedekatan dengan pemain ganda putri Jepang, Chiharu Shida. Kecantikan dan prestasinya sebagai salah satu ganda putri terbaik dunia membuat Shida banyak dikagumi.

Bersama partner mainnya, Nami Matsuyama, Chiharu Shida masih menjadi andalan Jepang di sektor ganda putri. Terbukti Shida/Matsuyama kini bertengger di peringkat ketiga dunia, menjadi satu-satunya wakil Jepang yang berada di lima besar ranking ganda putri tersebut.

Fakta itu membuktikan betapa hebatnya Shida dan Matsuyama. Tak hanya jago, pesona Shida nyatanya mampu menarik perhatian banyak pihak, termasuk Kunlavut dan Pramudya.

1. Pengakuan Terang-terangan dari Kunlavut

Kunlavut Vitidsarn, peraih gelar juara BWF World Championships 2023, secara terang-terangan mengakui ketertarikannya pada Shida dalam sebuah wawancara dengan BWF pada akhir 2022. Ia bahkan mengungkapkan keinginannya untuk menikahi pemain yang ia sebut sangat manis itu.

“Chiharu Shida, karena dia sangat manis. Sungguh, dia sangat manis,” ujar  Kunlavut Vitidsarn dalam wawancara dengan BWF akhir 2022 lalu, dikutip dari Badminton Talk, Senin (18/7/2025).

“Begitu sulit, ah Shida, Shida! Alasannya sama,” tambah Kunlavut Vitidsarn saat ditanya siapa pemain wanita yang ingin ia nikahi.

Jonatan Christie dan Kunlavut Vitidsarn (Foto: X/@INABadminton)
Jonatan Christie dan Kunlavut Vitidsarn (Foto: X/@INABadminton)

2. Hubungan Pramudya dan Shida Hanya Sebatas Gosip?

Berbeda dengan Kunlavut, kedekatan antara Pramudya dan Shida bermula dari interaksi di media sosial. Gosip ini muncul setelah Shida memberikan ucapan selamat kepada Pramudya atas kemenangannya di Badminton Asia Championships 2022 bersama Yeremia Rambitan.

 

