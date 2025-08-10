Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dulu Dianggap Pahlawan Kini Jadi Pengkhianat Negara

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |06:52 WIB
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dulu Dianggap Pahlawan Kini Jadi Pengkhianat Negara
Ye Zhaoying kala berlaga. (Foto: Istimewa)
A
A
A

KISAH sedih Ye Zhaoying menarik diulas. Rival Susy Susanti ini dulu dianggap pahlawan di negaranya, yakni China. Tetapi kini, dia jadi pengkhianat negaranya.

Bahkan, Ye Zhaoying sampai dihapus dari sejarah bulu tangkis China. Apa penyebab Ye Zhaoying bernasib miris tersebut?

ye zhaoying

1. Rival Susy Susanti

Ye Zhaoying merupakan salah satu tunggal putri andalan China pada dekade 1990-an. Dia pun kerap jadi musuh berat sederet pebulu tangkis dunia, termasuk legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti.

Penampilan moncer memang kerap ditunjukkan Ye Zhaoying. Dia pun punya segudang prestasi bergengsi, di antaranya juara dunia 1995 dan 1997.

Lalu, dalam turnamen BWF World Tour, prestasi Ye Zhaoying tak kalah mentereng. Dia juara Indonesia Open dua edisi beruntun, yakni pada 1992 dan 1993. Kemudian, Ye Zhaoying  juga pernah naik podium tertinggi di All England.

Tak berhenti di situ, Ye Zhaoying juga berkiprah manis di Kejuaraan Asia. Dia juara enam edisi, yakni pada 1992, 1994, 1995, 1998, dan 1999.

Ye Zhaoying pun pernah meraih medali perunggu di Olimpiade. Pencapaian itu terjadi pada Olimpiade Sydney 2000. Akan tetapi, prestasi tersebut menjadi awal dari masa kelam dalam hidupnya sebagai pebulu tangkis China.

2. Dianggap Pahlawan Kini Jadi Pengkhianat Negara

Dengan prestasi manis yang diraih, tak heran Ye Zhaoying pernah dianggap pahlawan negaranya. Tetapi, semua kondisi itu berbalik usai Olimpiade Sydney 2000.

Pasalnya, Ye Zhaoying pernah mengaku sempat diancam dan diminta sengaja kalah saat melawan kompatriotnya, Gong Zhichao, di semifinal Olimpiade Sydney 2000. Hal itu terjadi atas perintah Li Yongbo selaku pelatih kepala tim bulu tangkis China, dan Tang Xueha sebagai pelatih kepala tunggal putri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182849/satwiksairaj_rankireddy_dan_chirag_shetty-uSlF_large.jpg
Kisah Ganda Putra Kontroversial India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Ternyata Mengidolakan Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182827/moh_zaki_ubaidillah-6iq1_large.jpg
Hasil Kumamoto Masters 2025: Sikat Wakil Tuan Rumah, Moh Zaki Ubaidillah Maju ke Babak Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182654/kisah_sedih_mantan_ratu_bulu_tangkis_dunia_tai_tzu_ying_menarik_untuk_diulas-gj6L_large.jpg
Kisah Sedih Mantan Ratu Bulu Tangkis Dunia Tai Tzu-ying, Putuskan Pensiun Dini karena Dibekap Cedera Lutut Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182645/ratchanok_intanon-qX6B_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon Kirim Pesan Menyentuh saat Ratu Bulu Tangkis Dunia Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182551/anthony_sinisuka_ginting-J5Zs_large.jpg
Kisah Anthony Ginting Menggila Kalahkan 4 Juara Dunia Sekaligus di China Open 2018: Dari Viktor Axelsen hingga Kento Momota!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182447/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_rexy_mainaky_sukses_balas_dendam_ke_malaysia_di_piala_thomas_1994-Sso7_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Rexy Mainaky, Semringah Usai Balas Dendam ke Malaysia di Piala Thomas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement