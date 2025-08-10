Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dulu Dianggap Pahlawan Kini Jadi Pengkhianat Negara

KISAH sedih Ye Zhaoying menarik diulas. Rival Susy Susanti ini dulu dianggap pahlawan di negaranya, yakni China. Tetapi kini, dia jadi pengkhianat negaranya.

Bahkan, Ye Zhaoying sampai dihapus dari sejarah bulu tangkis China. Apa penyebab Ye Zhaoying bernasib miris tersebut?

1. Rival Susy Susanti

Ye Zhaoying merupakan salah satu tunggal putri andalan China pada dekade 1990-an. Dia pun kerap jadi musuh berat sederet pebulu tangkis dunia, termasuk legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti.

Penampilan moncer memang kerap ditunjukkan Ye Zhaoying. Dia pun punya segudang prestasi bergengsi, di antaranya juara dunia 1995 dan 1997.

Lalu, dalam turnamen BWF World Tour, prestasi Ye Zhaoying tak kalah mentereng. Dia juara Indonesia Open dua edisi beruntun, yakni pada 1992 dan 1993. Kemudian, Ye Zhaoying juga pernah naik podium tertinggi di All England.

Tak berhenti di situ, Ye Zhaoying juga berkiprah manis di Kejuaraan Asia. Dia juara enam edisi, yakni pada 1992, 1994, 1995, 1998, dan 1999.

Ye Zhaoying pun pernah meraih medali perunggu di Olimpiade. Pencapaian itu terjadi pada Olimpiade Sydney 2000. Akan tetapi, prestasi tersebut menjadi awal dari masa kelam dalam hidupnya sebagai pebulu tangkis China.

2. Dianggap Pahlawan Kini Jadi Pengkhianat Negara

Dengan prestasi manis yang diraih, tak heran Ye Zhaoying pernah dianggap pahlawan negaranya. Tetapi, semua kondisi itu berbalik usai Olimpiade Sydney 2000.

Pasalnya, Ye Zhaoying pernah mengaku sempat diancam dan diminta sengaja kalah saat melawan kompatriotnya, Gong Zhichao, di semifinal Olimpiade Sydney 2000. Hal itu terjadi atas perintah Li Yongbo selaku pelatih kepala tim bulu tangkis China, dan Tang Xueha sebagai pelatih kepala tunggal putri.