Kisah Susy Susanti dan Huang Hua: Berawal Rival Sengit di Lapangan, Kini Hadir di Nikahan Anak

KISAH rivalitas antara dua legenda bulu tangkis, Susy Susanti dari Indonesia dan Huang Hua dari China, adalah salah satu cerita yang tak lekang oleh waktu. Selama masa kejayaan mereka, persaingan sengit keduanya di lapangan selalu menjadi tontonan menarik.

Namun, di balik rivalitas itu, kini terjalin persahabatan yang menghangatkan hati, terbukti saat Susy menghadiri pernikahan putra Huang Hua.

1. Persaingan dengan Huang Hua

Huang Hua dikenal sebagai salah satu tunggal putri China terbaik di eranya. Sepanjang kariernya, ia berhasil mengoleksi berbagai gelar bergengsi seperti juara Thailand Open (1990), Malaysia Open (1990, 1992), Korea Open (1991), dan Jepang Open (1990, 1991).

Huang Hua juga sukses memenangkan Piala Dunia Bulu Tangkis 1991 dan meraih medali perunggu di Olimpiade 1992. Pencapaian ini menjadikannya salah satu rival terberat bagi Susy Susanti.

Meskipun demikian, dalam rekor pertemuan head-to-head, Huang Hua harus mengakui keunggulan Susy. Dari 13 kali pertemuan, atlet Indonesia itu mendominasi dengan sembilan kemenangan, sementara Huang hanya mampu meraih empat.

Huang Hua dan suami Tjandra Budi Dharmawan

Setelah pensiun dari dunia bulu tangkis, takdir membawa Huang Hua ke Indonesia. Ia menikah dengan seorang pengusaha Indonesia bernama Tjandra Budi Dharmawan pada tahun 1993 dan resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kini, ia menetap di Klaten, Jawa Tengah, dan memiliki seorang putra bernama Michael Tjandra.

2. Susy Susanti Diundang ke Nikahan Putra Huang Hua

Pada tahun 2023, Michael, putra Huang Hua melangsungkan pernikahan. Di momen bahagia ini, Huang Hua mengundang Susy Susanti, mantan rivalnya, untuk hadir. Tanpa ragu, peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu memenuhi undangan tersebut.

Susy mengabadikan momen penuh kehangatan itu melalui akun Instagram pribadinya, @susysusantiofficial. Dalam unggahannya, ia membagikan potret kebahagiaannya bersama Huang Hua dan keluarga, menunjukkan betapa kuatnya persahabatan mereka di luar lapangan.