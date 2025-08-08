Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Top Dunia Berotak Cerdas dan Bergelar Sarjana, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |04:05 WIB
5 Pebulu Tangkis Top Dunia Berotak Cerdas dan Bergelar Sarjana, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!
Tai Tzu Ying jadi salah satu bintang di dunia bulu tangkis. (Foto: Instagram/@tai_tzuying)
A
A
A

LIMA pebulu tangkis top dunia berotak cerdas dan bergelar sarjana menarik diulas. Salah satunya bidadari tunggal putri.

Ya, pebulu tangkis dunia tak hanya membuktikan mereka jago dalam hal berolahraga hingga ukir karier mentereng di tepok bulu. Mereka juga buktikan punya kemampuan seimbang dalam dunia akademik.

Di tengah jadwal pertandingan padat, sejumlah pebulu tangkis dunia tetap bisa membagi fokus ke pendidikan. Alhasil, mereka pun bergelar sarjana. Bahkan, ada yang sampai sudah lulus S3 dan kini bergelar doktor. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Top Dunia Berotak Cerdas dan Bergelar Sarjana:

1. Tai Tzu Ying

tai tzu ying

Salah satu pebulu tangkis top dunia berotak cerdas dan bergelar sarjana adalah Tai Tzu Ying. Dia merupakan bidadari di sektor tunggal putri.

Tai Tzu Ying yang jadi andalan Taiwan ini tak hanya cantik dan jago di bulu tangkis. Dia juga buktikan punya otak cerdas hingga sudah lulus pendidikan S3. Kini, Tai Tzu Ying bergelar doktor.

Tai Tzu Ying meraih gelar PhD dari Universitas Taipei di bidang pelatihan olahraga. Ia menyelesaikan pendidikan S3 ini di usia 27 tahun sembari tetap aktif berkarier di dunia bulu tangkis. 

2. Fajar Alfian

fajar alfian baju tradisional foto ig @fajaralfian95

Beralih ke Tanah Air, ada Fajar Alfian. Dia juga berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga kini sudah bergelar sarjana. Fajar merupakan lulusan Universitas Bale Bandung (Unibba) dari Program Studi Pendidikan Geografi FKIP pada 2018.

Fajar membuktikan bahwa pendidikan tetap bisa ditempuh di tengah kariernya sebagai pebulu tangkis profesional. Dia pun tetap berkarier apik hingga baru saja juara China Open 2025.

3. Mohammad Ahsan

5 Pebulutangkis Indonesia Beragama Islam yang Temukan Hidayah hingga Putuskan Berhijrah, Nomor 1 Mantan Partner Mohammad Ahsan

Sama seperti Fajar, legenda bulu tangkis Indonesia, Mohammad Ahsan, juga bergelar sarjana. Ahsan merupakan lulusan Universitas Budi Luhur Jurusan Ekonomi.

Kini, Ahsan sudah pensiun dari dunia bulu tangkis. Tetapi, perjalanan kariernya tetap selalu dikenang pencinta bulu tangkis dunia. Sebab, ia berhasil merebut banyak gelar juara, termasuk All England.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182346/anthony_sinisuka_ginting_dan_kento_momota-WgK5_large.jpg
Kisah Anthony Ginting, Dijuluki The Giant Killer Gara-Gara Taklukkan Kento Momota hingga Chen Long
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/40/3182294/tai_tzu_ying-lOQb_large.jpg
Eks Ratu Bulu Tangkis Dunia Tai Tzu Ying Resmi Umumkan Pensiun, Usai Absen Panjang karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3182125/chae_yu_jung-CqsJ_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik Korea Selatan yang Resmi Pensiun pada 2025, Nomor 1 Peraih Medali Olimpiade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3182116/kim_so_yeong-168p_large.jpg
Kisah Haru Pebulu Tangkis Supercantik Kim So Yeong Putuskan Pensiun, Korea Masters 2025 Jadi Turnamen Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181769/maria_febe_dan_andrei_adistia-MGF4_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Maria Febe dan Andrei Adistia, Pasangan Suami Istri yang Pernah Turun sebagai Ganda Campuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181788/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-rvSG_large.jpg
Duet Baru, Chemistry Fajar/Fikri Makin Baik meski Baru Tampil di 7 Turnamen
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement