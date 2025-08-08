5 Pebulu Tangkis Top Dunia Berotak Cerdas dan Bergelar Sarjana, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!

Tai Tzu Ying jadi salah satu bintang di dunia bulu tangkis. (Foto: Instagram/@tai_tzuying)

LIMA pebulu tangkis top dunia berotak cerdas dan bergelar sarjana menarik diulas. Salah satunya bidadari tunggal putri.

Ya, pebulu tangkis dunia tak hanya membuktikan mereka jago dalam hal berolahraga hingga ukir karier mentereng di tepok bulu. Mereka juga buktikan punya kemampuan seimbang dalam dunia akademik.

Di tengah jadwal pertandingan padat, sejumlah pebulu tangkis dunia tetap bisa membagi fokus ke pendidikan. Alhasil, mereka pun bergelar sarjana. Bahkan, ada yang sampai sudah lulus S3 dan kini bergelar doktor. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Top Dunia Berotak Cerdas dan Bergelar Sarjana:

1. Tai Tzu Ying

Salah satu pebulu tangkis top dunia berotak cerdas dan bergelar sarjana adalah Tai Tzu Ying. Dia merupakan bidadari di sektor tunggal putri.

Tai Tzu Ying yang jadi andalan Taiwan ini tak hanya cantik dan jago di bulu tangkis. Dia juga buktikan punya otak cerdas hingga sudah lulus pendidikan S3. Kini, Tai Tzu Ying bergelar doktor.

Tai Tzu Ying meraih gelar PhD dari Universitas Taipei di bidang pelatihan olahraga. Ia menyelesaikan pendidikan S3 ini di usia 27 tahun sembari tetap aktif berkarier di dunia bulu tangkis.

2. Fajar Alfian

Beralih ke Tanah Air, ada Fajar Alfian. Dia juga berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga kini sudah bergelar sarjana. Fajar merupakan lulusan Universitas Bale Bandung (Unibba) dari Program Studi Pendidikan Geografi FKIP pada 2018.

Fajar membuktikan bahwa pendidikan tetap bisa ditempuh di tengah kariernya sebagai pebulu tangkis profesional. Dia pun tetap berkarier apik hingga baru saja juara China Open 2025.

3. Mohammad Ahsan

Sama seperti Fajar, legenda bulu tangkis Indonesia, Mohammad Ahsan, juga bergelar sarjana. Ahsan merupakan lulusan Universitas Budi Luhur Jurusan Ekonomi.

Kini, Ahsan sudah pensiun dari dunia bulu tangkis. Tetapi, perjalanan kariernya tetap selalu dikenang pencinta bulu tangkis dunia. Sebab, ia berhasil merebut banyak gelar juara, termasuk All England.