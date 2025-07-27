Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Final China Open 2025, Fajar Alfian: Fikri Cover Luar Biasa Depan dan Belakang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |00:05 WIB
Tembus Final China Open 2025, Fajar Alfian: Fikri Cover Luar Biasa Depan dan Belakang!
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses melesat ke final China Open 2025. Fajar Alfian pun lempar pujian setinggi langit kepada partner barunya, Fikri.

Menurutnya, Fikri bermain luar biasa. Alhasil, Fajar/Fikri sukses bungkam pasangan tuan rumah, Liang Wei Keng/Wang Chang, di babak semifinal China Open 2025.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

1. Fajar/Fikri Lolos Final

Fajar/Fikri tampil trengginas melawan Liang/Wang di Olympic Sports Center, Changzhou, China pada Sabtu 26 Juli 2025 sore WIB. Racikan baru Pelatnas PBSI itu menang dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-17.

Kemenangan yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Fajar/Fikri merupakan pasangan baru dan berhasil bungkam Liang/Wang yang bercokol di peringkat enam dunia. Lebih dari itu, mereka mencapai partai final pada turnamen berlevel Super 1000.

2. Kunci Sukses

Usai laga, Fajar mengungkapkan kunci kemenangannya bersama Fikri. Dia mengungkapkan bahwa memainkan permainan cepat dan tampil lepas untuk meredam kekuatan Liang/Wang.

“Hari ini kami menerapkan permainan cepat dan memegang permainan depan. Kami juga tampil tanpa beban, bermain enjoy karena bukan pasangan asli,” kata Fajar dalam keterangan PBSI, Minggu (27/7/2025).

“Tidak mudah bagi kami, karena selain melawan Liang/Wang, kami juga harus melawan satu stadion yang antusiasnya luar biasa mendukung pemain tuan rumah. Kami mencoba rileks dan mencoba lebih fokus saja,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161243/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-NAb6_large.jpg
Cerita Lucu Fajar/Fikri soal Selebrasi Pacu Jalur saat Juara China Open 2025: Sudah Disiapin Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161241/muhammad_rian_ardianto-GQiB_large.jpg
Juara Bareng Fajar Alfian di China Open 2025, Shohibul Fikri Bongkar Reaksi Rian Ardianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/40/3161216/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-lYg7_large.jpg
Cerita Shohibul Fikri: Gonta-Ganti Partner hingga Juara saat Duet Dadakan dengan Fajar Alfian di China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159549/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-lsLy_large.jpg
Juara China Open 2025, Shohibul Fikri Bersyukur Lulus Cumlaude Bersama Fajar Alfian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158895/herry_iman_pierngadi-Bi9P_large.jpg
Herry IP Ungkap Penyebab Aaron Chia/Wooi Yik Kalah dari Fajar/Fikri di Final China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158802/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-5buI_large.jpg
Lesatan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Tanda Kebangkitan Prestasi Bulu Tangkis Indonesia?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement