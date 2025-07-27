Tembus Final China Open 2025, Fajar Alfian: Fikri Cover Luar Biasa Depan dan Belakang!

CHANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses melesat ke final China Open 2025. Fajar Alfian pun lempar pujian setinggi langit kepada partner barunya, Fikri.

Menurutnya, Fikri bermain luar biasa. Alhasil, Fajar/Fikri sukses bungkam pasangan tuan rumah, Liang Wei Keng/Wang Chang, di babak semifinal China Open 2025.

1. Fajar/Fikri Lolos Final

Fajar/Fikri tampil trengginas melawan Liang/Wang di Olympic Sports Center, Changzhou, China pada Sabtu 26 Juli 2025 sore WIB. Racikan baru Pelatnas PBSI itu menang dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-17.

Kemenangan yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Fajar/Fikri merupakan pasangan baru dan berhasil bungkam Liang/Wang yang bercokol di peringkat enam dunia. Lebih dari itu, mereka mencapai partai final pada turnamen berlevel Super 1000.

2. Kunci Sukses

Usai laga, Fajar mengungkapkan kunci kemenangannya bersama Fikri. Dia mengungkapkan bahwa memainkan permainan cepat dan tampil lepas untuk meredam kekuatan Liang/Wang.

“Hari ini kami menerapkan permainan cepat dan memegang permainan depan. Kami juga tampil tanpa beban, bermain enjoy karena bukan pasangan asli,” kata Fajar dalam keterangan PBSI, Minggu (27/7/2025).

“Tidak mudah bagi kami, karena selain melawan Liang/Wang, kami juga harus melawan satu stadion yang antusiasnya luar biasa mendukung pemain tuan rumah. Kami mencoba rileks dan mencoba lebih fokus saja,” sambungnya.