Bikin Kejutan di Perempatfinal, Jafar/Felisha Siap Habis-habisan di Semifinal China Open 2025

CHANGZHOU – Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, sukses bikin kejutan di perempatfinal China Open 2025. Mereka memulangkan unggulan ketiga.

Hasil itu membawa Jafar/Felisha menembus semifinal China Open 2025. Kini, mereka pun menyatakan siap habis-habisan di semifinal, meski akan hadapi lawan lebih berat lagi.

1. Tembus Semifinal

Jafar/Felisha sukses menembus babak semifinal China Open 2025. Keduanya menjadi satu-satunya ganda campuran Merah-Putih yang lolos ke babak empat besar turnamen tersebut.

Perjalanan Jafar/Felisha terbilang cukup terjal untuk mendapatkan tiket semifinal. Mereka harus susah payah mengalahkan wakil Malaysia, Goh Soon /Lai Shevon Jemie di babak 32 besar.

Kemudian melewati utusan Denmark, Mads Vestergaard/Christine Busch di babak 16 besar. Lalu terakhir, mereka bertarung tiga gim kontra jagoan Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet.

Di partai semifinal, Jafar/Felisha menjadi satu-satunya wakil di luar China. Tiga semifinalis lainnya adalah wakil tuan rumah, yakni Feng Yan/Huang Dong Ping, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui, dan Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.