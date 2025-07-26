Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bikin Kejutan di Perempatfinal, Jafar/Felisha Siap Habis-habisan di Semifinal China Open 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |01:39 WIB
Bikin Kejutan di Perempatfinal, Jafar/Felisha Siap Habis-habisan di Semifinal China Open 2025
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, sukses bikin kejutan di perempatfinal China Open 2025. Mereka memulangkan unggulan ketiga.

Hasil itu membawa Jafar/Felisha menembus semifinal China Open 2025. Kini, mereka pun menyatakan siap habis-habisan di semifinal, meski akan hadapi lawan lebih berat lagi.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

1. Tembus Semifinal

Jafar/Felisha sukses menembus babak semifinal China Open 2025. Keduanya menjadi satu-satunya ganda campuran Merah-Putih yang lolos ke babak empat besar turnamen tersebut.

Perjalanan Jafar/Felisha terbilang cukup terjal untuk mendapatkan tiket semifinal. Mereka harus susah payah mengalahkan wakil Malaysia, Goh Soon /Lai Shevon Jemie di babak 32 besar.

Kemudian melewati utusan Denmark, Mads Vestergaard/Christine Busch di babak 16 besar. Lalu terakhir, mereka bertarung tiga gim kontra jagoan Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet.

Di partai semifinal, Jafar/Felisha menjadi satu-satunya wakil di luar China. Tiga semifinalis lainnya adalah wakil tuan rumah, yakni Feng Yan/Huang Dong Ping, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui, dan Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161243/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-NAb6_large.jpg
Cerita Lucu Fajar/Fikri soal Selebrasi Pacu Jalur saat Juara China Open 2025: Sudah Disiapin Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161241/muhammad_rian_ardianto-GQiB_large.jpg
Juara Bareng Fajar Alfian di China Open 2025, Shohibul Fikri Bongkar Reaksi Rian Ardianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/40/3161216/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-lYg7_large.jpg
Cerita Shohibul Fikri: Gonta-Ganti Partner hingga Juara saat Duet Dadakan dengan Fajar Alfian di China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159549/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-lsLy_large.jpg
Juara China Open 2025, Shohibul Fikri Bersyukur Lulus Cumlaude Bersama Fajar Alfian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158895/herry_iman_pierngadi-Bi9P_large.jpg
Herry IP Ungkap Penyebab Aaron Chia/Wooi Yik Kalah dari Fajar/Fikri di Final China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158802/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-5buI_large.jpg
Lesatan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Tanda Kebangkitan Prestasi Bulu Tangkis Indonesia?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement