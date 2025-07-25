Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal China Open 2025: Gregoria Mariska Gagal Tembus Semifinal, Disikat Han Yue

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |17:13 WIB
Hasil Perempatfinal China Open 2025: Gregoria Mariska Gagal Tembus Semifinal, Disikat Han Yue
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL perempatfinal China Open 2025 sudah diketahui. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, gagal tembus semifinal.

Gregoria tumbang di tangan wakil China, Han Yue, di babak perempatfinal China Open 2025. Berlaga di Olympic Sports Center, Changzhou, China pada Jumat (25/7) sore WIB, Gregoria kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 18-21.

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

Jalannya Pertandingan

Gregoria mendapat tekanan dari Han Yue. Namun, pemain andalan Pelatnas PBSI itu memberi perlawanan hingga skor imbang 6-6.

Tapi, Han Yue bisa keluar dari tekanan tersebut. Poin demi poin dicuri oleh wakil tuan rumah sehingga unggul di interval gim pertama dengan skor 11-9 atas Gregoria.

Usai interval, Gregoria semakin tertinggal dari utusan tuan rumah menjadi 12-17. Kendati begitu, peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu tidak patah semangat.

Perlahan, Gregoria mampu memperkecil ketertinggalannya. Namun sayang, upaya dia belum berbuah manis karena kalah dari Han Yue di gim pertama dengan skor 19-21.

Kedua pemain kembali bermain sengit di gim kedua. Namun Gregoria mulai menemukan celah tuan rumah. Dia berhasil ungguli Han Yue 9-7 setelah sempat tertinggal di awal permainan.

Tapi sayang, Gregoria tampak kehilangan fokus dan harus tertinggal dari Han Yue di interval gim kedua dengan skor 10-11. Usai jeda, pemain Pelatnas PBSI itu mencoba untuk bangkit.

Namun, Han Yue justru cukup nyaman dalam memperlebar keunggulannya hingga menjadi 18-13. Meski begitu, Gregoria masih dapat memperkecil kedudukan menjadi 18-19. Tapi lagi-lagi, dia harus gigit jari karena kalah 18-21 di gim kedua.

 

