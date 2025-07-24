Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar China Open 2025: Amri/Nita Dikandaskan Wakil Korea Selatan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |16:06 WIB
Hasil 16 Besar China Open 2025: Amri/Nita Dikandaskan Wakil Korea Selatan
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah kandas di 16 besar China Open 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

CHANGZHOU – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah kandas di babak 16 besar China Open 2025 Super 1000. Mereka dikalahkan Wang Chan/Jeong Na-eun dengan skor 21-12, 13-21, dan 19-21.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Kamis (24/7/2025) sore WIB, Amri/Nita sejatinya tampil dengan penuh percaya diri. Mereka terus menekan pertahanan Wang/Chan sehingga lawan tertekan di gim pertama.

Amri Syahnawi bersma Nita Violina Marwah

Interval gim pertama, Amri/Nita pun langsung unggul 11-6. Bahkan setelah interval, Amri/Nita kian bermain agresif hingga memastikan kemenangan gim pertama dengan skor 21-12.

Memasuki gim kedua, Amri/Nita sedikit lengah pada awal gim kedua. Kali ini, mereka tampil tertekan hingga tertinggal 3-6. Bahkan hingga interval gim kedua, Amri/Nita masih tertinggal 6-11.

Selepas interval, pasangan peringkat 20 dunia itu semakin tertinggal. Kesalahan-kesalahan sendiri yang kerap mereka buat, membuat Amri/Nita akhirnya menyerah di gim kedua dengan skor 13-21.

 

Halaman:
1 2
