Hasil China Open 2025: Gacor, Leo/Bagas Menang 2 Gim Langsung atas Ganda Jepang

HASIL manis diraih ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, di babak pertama China Open 2025. Mereka menang 2 gim langsung atas ganda Jepang, Takumi Nomura/Yuichi Shimogami.

Main di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China pada Rabu (23/7/2025) siang WIB, Leo/Bagas menang dengan skor identik 21-17, dan 21-17. Hasil ini membawa mereka lolos ke 16 besar China Open 2025.

Jalannya Pertandingan

Leo/Bagas langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di gim pertama. Namun, Takumi/Yuichi juga bermain agresif untuk mengejar ketertinggalan.

Saling balas poin pun terjadi pada awal pertandingan. Namun menjelang jeda interval, permainan Leo/Bagas nampak lebih efektif. Duet Indonesia itu mendominasi.

Pada jeda interval gim pertama, Leo/Bagas mengamankan keunggulan dengan skor 11-8. Setelah rehat, keduanya terus mempertahankan momentum.

Akhirnya, Takumi/Yuichi kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Leo/Bagas sukses mengunci kemenangan atas duet Jepang itu dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, Leo/Bagas tidak mau kecolongan seperti sebelumnya. Ganda putra ranking 10 dunia itu bermain cepat dan menjaga keunggulan dengan baik.

Pada jeda interval, Leo/Bagas berhasil mengungguli Takumi/Yuichi dengan skor 11-6. Permainan Leo/Bagas semakin matang setelah beristirahat sejenak.

Pukulan keras dan menyilang sulit dihalau oleh Takumi/Yuichi. Alhasil, Leo/Bagas yang sudah unggul berhasil memastikan kemenangan atas Takumi/Yuichi 21-17.