Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Open 2025: Jafar/Felisha Pulangkan Wakil Malaysia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |12:01 WIB
Hasil China Open 2025: Jafar/Felisha Pulangkan Wakil Malaysia!
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil melaju ke 16 besar China Open 2025 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

CHANGZHOU – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil melaju ke 16 besar China Open 2025 Super 1000. Mereka mengalahkan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie di babak 32 besar China Open 2025 dengan skor 18-21, 24-22, dan 21-15.

Bermain di Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, Rabu (23/7/2025), Jafar/Felisha berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal gim pertama. Hal tersebut agar mereka bisa meladeni permainan Goh/Lai.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

Sementara waktu Jafar/Felisha tertinggal 16-15 dari lawan. Namun, wakil Indonesia untuk terus berusaha untuk menambah pundi-pundi poinnya demi mengejar ketertinggalan.

Pada gim pertama, Jafar/Felisha harus mengakui keunggulan Goh/Lai. Pasalnya, mereka takluk dari pasangan Malaysia itu dengan poin 18-21.

Jafar/Felisha dalam gim kedua tampil lebih agresif untuk membalas kekalahan dalam gim pertama. Kini mereka unggul 5-4 atas lawan.

Jafar/Felisha dan Goh/Lai bermain cukup ketat dalam gim kedua. Pasalnya, mereka saling kejar mengejar poin, 12-11 dan 16-17.

Goh/Lai kini terus memperlebar keunggulan atas Jafar/Felisha. Oleh dikarenakan, mereka kini mengumpulkan poin 19-16.

Kegigihan Jafar/Felisha berbuah manis dalam gim kedua. Sebab, mereka mampu membalikan keadaan dan menang 24-22 atas Goh/Lai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161243/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-NAb6_large.jpg
Cerita Lucu Fajar/Fikri soal Selebrasi Pacu Jalur saat Juara China Open 2025: Sudah Disiapin Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161241/muhammad_rian_ardianto-GQiB_large.jpg
Juara Bareng Fajar Alfian di China Open 2025, Shohibul Fikri Bongkar Reaksi Rian Ardianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/40/3161216/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-lYg7_large.jpg
Cerita Shohibul Fikri: Gonta-Ganti Partner hingga Juara saat Duet Dadakan dengan Fajar Alfian di China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159549/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-lsLy_large.jpg
Juara China Open 2025, Shohibul Fikri Bersyukur Lulus Cumlaude Bersama Fajar Alfian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158895/herry_iman_pierngadi-Bi9P_large.jpg
Herry IP Ungkap Penyebab Aaron Chia/Wooi Yik Kalah dari Fajar/Fikri di Final China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158802/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-5buI_large.jpg
Lesatan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Tanda Kebangkitan Prestasi Bulu Tangkis Indonesia?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement