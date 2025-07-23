Hasil China Open 2025: Jafar/Felisha Pulangkan Wakil Malaysia!

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil melaju ke 16 besar China Open 2025 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)

CHANGZHOU – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil melaju ke 16 besar China Open 2025 Super 1000. Mereka mengalahkan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie di babak 32 besar China Open 2025 dengan skor 18-21, 24-22, dan 21-15.

Bermain di Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, Rabu (23/7/2025), Jafar/Felisha berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal gim pertama. Hal tersebut agar mereka bisa meladeni permainan Goh/Lai.

Sementara waktu Jafar/Felisha tertinggal 16-15 dari lawan. Namun, wakil Indonesia untuk terus berusaha untuk menambah pundi-pundi poinnya demi mengejar ketertinggalan.

Pada gim pertama, Jafar/Felisha harus mengakui keunggulan Goh/Lai. Pasalnya, mereka takluk dari pasangan Malaysia itu dengan poin 18-21.

Jafar/Felisha dalam gim kedua tampil lebih agresif untuk membalas kekalahan dalam gim pertama. Kini mereka unggul 5-4 atas lawan.

Jafar/Felisha dan Goh/Lai bermain cukup ketat dalam gim kedua. Pasalnya, mereka saling kejar mengejar poin, 12-11 dan 16-17.

Goh/Lai kini terus memperlebar keunggulan atas Jafar/Felisha. Oleh dikarenakan, mereka kini mengumpulkan poin 19-16.

Kegigihan Jafar/Felisha berbuah manis dalam gim kedua. Sebab, mereka mampu membalikan keadaan dan menang 24-22 atas Goh/Lai.